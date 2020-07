Tweede coronagolf na de zomer? 'Vooral september wordt spannend'

De zomer is net begonnen en zoals voorspeld lijkt het aantal coronabesmettingen daadwerkelijk terug te lopen. De gevreesde tweede golf na drukke weekenden en demonstraties van Black Lives Matter lijkt uit te blijven. Dooft het virus langzaam uit? Of hebben we te maken met een stilte voor de (tweede) storm?

“Het is moeilijk te zeggen wat de toekomst gaat brengen”, begint viroloog Menno de Jong. “We weten alleen dat het nu heel goed gaat. Relatief weinig infecties en ziekenhuisopnames. Grotendeels dankzij alle maatregelen weten we het nu binnen te perken te houden. Maar wat we ook weten is dat het virus nog steeds aanwezig is. Het gaat niet vanzelf weg.”

De Jong legt uit dat het virus uit kan doven als ongeveer 60 procent van de bevolking gevaccineerd is of het virus heeft doorgemaakt. “We gaan er nu gewoon van uit dat je immuun bent als je het virus hebt gehad. We weten niet precies hoe lang en hoe erg je ziek moet zijn geweest. Maar als we kijken naar andere, vergelijkbare virussen, ben je voor een fikse periode beschermd als je ziek bent geweest.”

R in de maand

De reden waarom het virus in de zomer wat meer lijkt te sluimeren, en in de winter naar alle waarschijnlijkheid weer opkomt, verschilt. “Als de r in de maand zit, verspreiden ziektes zich makkelijk. We weten niet helemaal waarom, maar waarschijnlijk doordat het ‘s winters kouder is en virussen dan iets langer buiten het lichaam kunnen overleven. Ook zitten mensen in de winter meer binnen, en we weten dat virussen binnen makkelijker verspreiden dan buiten. Daarnaast is met het koude weer de eigen afweer wellicht ook minder. We weten nog niet helemaal of dat bij dit virus ook zo is, maar het zou heel goed kunnen.”

Daarom is het belangrijk dat we de 1,5 meter-maatregel blijven respecteren. “In Amerika zie je nu in een aantal staten het aantal infecties na de versoepelingen behoorlijk toenemen. Het is goed dat wij iets versoepelen, voor de economie bijvoorbeeld, maar we moeten wel een vinger aan de pols houden en de infectiegraad in de gaten houden. Dus veel testen.” Op dit moment ligt die infectiegraad op 0,75 wat inhoud dat 1 besmet persoon, 0,75 andere personen besmet. Zolang dat getal onder de één blijft, blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk.

De vraag is of mensen na de relatief rustige zomerperiode de discipline nog kunnen opbrengen om alles coronamaatregelen in acht te nemen. “Je had vorige week die rechtszaak over de 1,5 meter-maatregel. Mensen die zeggen: ‘Er is nu toch niet zoveel meer aan de hand?’ Maar waarom is er niets aan de hand? Misschien wel omdat we ons juist aan de maatregelen houden. Het werkt. Gelukkig merk ik op straat en in de supermarkt nog steeds wel dat mensen afstand proberen te houden.”

Tweede golf gaat meevallen

Al met al verwacht De Jong dat het heel erg gaat meevallen met de eventuele tweede golf, mits iedereen zich aan de getroffen maatregelen houdt. “We houden de verspreiding nauwlettend in de gaten zodat we tijdig kunnen ingrijpen. Alles om te voorkomen dat er echt een tweede wave komt. Ik sluit niet uit dat er meer besmettingen gaan komen, dat is gewoon logisch. Maar als je het goed in de gaten kunt houden, dan denk ik dat je die tweede golf kunt voorkomen.”

De Jong kijkt desondanks met enige spanning naar de maand september. “Op dat moment komt de r in de maand. Mensen komen tegelijkertijd terug van vakantie, scholen gaan weer open, het voetbalseizoen begint weer. Ik vind september dus een hele spannende maand. Ik hoop dan ook dat mensen blijven inzien dat die 1,5 meter belangrijk is. Het zou jammer zijn dat als het fout gaat en we weer helemaal opnieuw moeten beginnen.”