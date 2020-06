De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden woensdag 1 juli verder versoepeld. Een aantal basisregels blijft bestaan, maar mensen mogen wel weer in grotere groepen samenkomen. Dit gaat er veranderen.

Op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister De Jonge van 24 juni werd duidelijk dat de regels grofweg in twee categorieën kunnen worden ingedeeld: regels voor binnen en regels voor buiten. Dit omdat het besmettingsgevaar buiten aanzienlijk minder is dan binnen.

Lees ook: Grote evenementen kunnen weer en scholen gaan open: dit zijn de belangrijkste versoepelingen

Coronaregels die binnen gelden

Binnen blijft de 1,5 meter-maatregel gelden. Daarnaast mogen er, als de 1,5 meter gewaarborgd kan worden, honderd mensen bij elkaar komen. Personeel telt hierbij niet mee. Mocht er binnen plek zijn voor meer dan honderd man, dan mogen die alleen bij elkaar komen als er vooraf een plek wordt gereserveerd en er vooraf een gezondheidscheck wordt uitgevoerd.

Dit geldt voor onder andere bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten. Voor discotheken en nachtclubs gelden andere regels, zij moeten tot in ieder geval 1 september gesloten blijven. Ook spreek- en zangkoren moeten nog even geduld hebben, voor hen worden nog regels gemaakt.

Coronaregels die buiten gelden

Vanaf morgen mogen er 250 mensen bij elkaar komen in de buitenlucht. Wel moeten mensen te allen tijden zich aan de 1,5 meter afstand houden. Als er plek is voor meer dan 250 man, moeten er vaste zitplaatsen aanwezig zijn, waar men vooraf voor moet reserveren. Daarnaast moet er een gezondheidscheck worden gedaan door middel van triage.

Bovenstaande regels gelden bijvoorbeeld op terrassen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor dierentuinen en pretparken. Hier hoeft men geen rekening te houden met een maximum aantal personen.

Sporten

Sporters kunnen vanaf 1 juli ook volledig hun gang gaan. Zowel binnen- als buitensport is weer toegestaan. Onder andere sportscholen zijn druk bezig geweest om alles coronaproof te maken en zijn klaar voor de grote dag. Wel moet er vooraf gereserveerd worden en ook hier wordt een gezondheidscheck gedaan.

Contactsporten mogen afwijken van de 1,5 meter-maatregel tijdens trainingen en wedstrijden. Voor meerderjarigen geldt dat voorafgaand aan het sporten en na het sporten de 1,5 meter weer gewaarborgd moet worden. Dit geldt ook in de kleedkamers en kantines, die ook weer open mogen.

Wedstrijden in het betaald voetbal zijn vanaf morgen ook weer toegestaan. Wel met reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen. Er geldt dan ook geen maximaal aantal personen. Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand houden en schreeuwen en spreekkoren zijn niet toegestaan.

Lees ook: Sportscholen en sauna’s bereiden zich voor op opening 1 juli

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer was tot en met vandaag enkel en alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. Vanaf 1 juli wordt dit losgelaten en mag iedereen weer de trein pakken. Het devies is dan ook om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen, zodat het niet te druk wordt. Omdat de 1,5 meter-maatregel in bijvoorbeeld de trein moeilijk te waarborgen is, moeten mensen daar een mondkapje dragen.

Dit geldt ook voor in taxi’s, busjes en touringcars. Voor deze laatste drie moet er worden gereserveerd en krijgt men te maken met een gezondheidscheck. In andere vormen van vervoer, zoals een rondvaartboot moet men zich houden aan de 1,5 meter maatregel.

Vooralsnog mocht men enkel met het eigen huishouden in een auto zitten, vanaf woensdag mogen mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar in de auto stappen. Het is dan wel de bedoeling dat iedereen een mondkapje draagt.

Lees ook: Na 1 juli ook ov voor niet-noodzakelijke reizen

Uitzonderingen

Hoewel de 1,5 meter-maatregel bij de basisregels hoort, worden er uitzonderingen gemaakt. Zo hoeven mensen uit één huishouden geen afstand van elkaar te houden en ook kinderen tot 18 jaar mogen in elkaars aura komen. Wel moeten ze 1,5 meter afstand houden tot volwassen.

Ook voor contactberoepen wordt een uitzondering gemaakt op de afstandsregel. Dit geldt onder andere voor kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s. Ook hulpbehoevenden en hun begeleiders mogen de afstand negeren, net zoals sporters, acteurs en dansers.