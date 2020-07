Er is maanden reikhalzend naar uitgekeken en nu is het dan eindelijk zover: zangkoren mogen weer repeteren. Maar onder welke voorwaarden dat mag, is nog volstrekt onduidelijk. Er is daarom veel twijfel in de koorwereld: kan het wel?

Het kabinet heeft woensdag opnieuw een aantal coronamaatregelen versoepeld. Zo mogen zangkoren ook weer samenkomen, mits leden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden. Goed nieuws dus voor de miljoenen Nederlanders die al maanden staan te trappelen om weer met elkaar te mogen zingen.

Lees ook: Deze coronamaatregelen worden vanaf 1 juli versoepeld

Toch is er ook veel twijfel in de koorwereld, want hoe zit het nu precies met de vochtdruppeltjes die tijdens het zingen in de lucht terechtkomen? Er is nog altijd veel onduidelijkheid over welke rol die zogenoemde aerosolen spelen bij de verspreiding van het coronavirus. De overheid zou met aanvullende richtlijnen komen, maar tot nu toe bleef het oorverdovend stil.

‘Behoorlijk schermmoe’

Veel koren nemen daarom het zekere voor het onzekere en repeteren voorlopig nog niet. Popkoor Première in Amersfoort durft het wél aan en repeteert op afstand in de grote achtertuin van dirigente Diane Ranselaar. “We zijn heel dankbaar dat we weer mogen”, vertelt ze tegen Hart van Nederland.

De afgelopen maanden hebben de leden van het Amersfoortse popkoor online met elkaar gerepeteerd, legt Diane uit. “Vanaf het beeldscherm werkt het toch niet goed, je hebt weinig steun aan elkaar”, weet de dirigente. Ook waren veel zangers “behoorlijk schermmoe”. Daarom werd twee weken besloten om toch weer fysiek samen te komen.

Genoeg afstand in tuin

Woensdag is de derde repetitie van het popkoor in de buitenland. In de achtertuin van dirigente Diane is meer dan genoeg ruimte om voldoende afstand te houden, legt ze uit. Bovendien komen nog niet alle leden. “Mensen die binnen een risicogroep vallen komen nog niet”, aldus Diane. “En als je niet lekker bent blijf je natuurlijk thuis.”

Als dirigente weet ze hoe belangrijk het voor een koor is om samen met elkaar te oefenen. “Zingen is een sociaal gebeuren”, stelt ze. “Bij zingen in een groep ga je echt op in de klanken om je heen, je vormt met elkaar de mooie klank. Je legt je ziel bloot en dat moet je eigenlijk niet in je eentje doen.”

‘Het is frustrerend’

In tegenstelling tot Popkoor Première kiest Popkoor 2000 in het Gelderse Bemmel ervoor om voorlopig niet samen te komen. “We snakken naar meer duidelijkheid”, vertelt koorleider Maarten Nijenhuis tegen Hart van Nederland. “Het is frustrerend, want wat mag wel en wat mag niet?”

Lees ook: Hoogleraar: coronadruppels na hoestbui nog kwartier aanwezig in lift

Hij merkt dat er nu vooral willekeur lijkt te zijn. “Gemeenten bepalen of samen gezongen mag worden”, weet Nijenhuis. Bemmel ligt in de gemeente Lingewaard en die geeft volgens hem nog geen toestemming. “Binnen al helemaal niet, maar ook buiten niet. Dat terwijl het op andere plaatsen wél mag.” Vooral dat laatste doet de koorleider pijn.

Koren willen duidelijke uitleg

Nijenhuis zegt zich er best bij neer te kunnen leggen als deze zomer nog niet samen gerepeteerd mag worden. “Als daar maar een duidelijke uitleg over is, ook al is die misschien dat er nog geen goede informatie is over de verspreiding door zingen.”

Zoals de naam al doet vermoeden zou het popkoor dit jaar haar twintigjarig jubileum vieren. “We waren bezig met groot optreden half november, maar dat is uitgesteld naar mei volgend jaar”, aldus de koorleider. Voorlopig blijven de 55 leden nog vanuit huis oefenen, met een haperende internetverbinding. “Maar we willen gewoon verder met onze hobby”, verzucht Nijenhuis tot slot.