Hoogleraar: coronadruppels na hoestbui nog kwartier aanwezig in lift

In slecht geventileerde ruimtes zoals een lift kunnen druppels die vrijkomen bij praten of hoesten, tot wel 15 minuten blijven hangen. Dat zegt natuurkundige Daniël Bonn van de Universiteit van Amsterdam die hier onderzoek naar deed.

Als mensen praten of hoesten komen er druppeltjes vrij. Die druppels kunnen mogelijk het coronavirus verspreiden. “Het gevaar van die kleine druppeltjes is dat ze diep in je longen kunnen komen”, aldus Bonn.

Lees ook: Symptomen van corona: hoe weet je of je het virus hebt?

In het tv-programma EenVandaag stelt Bonn dat goede ventilatie essentieel is bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. “Het blijkt dat een lift een hele slecht geventileerde ruimte is. Als een coronapatiënt daar hoest, kan dat daar 15 minuten blijven hangen. Dat geldt dus ook voor liften in ziekenhuizen.”

‘Stap niet in lift’

“Als iemand in een lift een hoestbui heeft gehad, dan zijn kleine druppeldeeltjes een kwartier later nog steeds aanwezig. Wanneer de liftdeuren open zouden blijven staan, duurt het altijd nog zo’n twee minuten voordat die heel fijne risicodruppels uit de lucht verdwenen zijn.”

Bonn is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en adviseert niet in een lift te stappen maar de trap te nemen, als dat mogelijk is. “Een ziekenhuislift waarin coronapatiënten worden vervoerd, daar zou ik al helemaal niet in gaan staan.”

Lees ook: Iedereen kan zich nu laten testen op het coronavirus, zo maak je een afspraak

Beleid RIVM

Gezondheidsinstituut RIVM onderschrijft volgens hem dat de risicodruppeltjes tot besmetting leiden, maar heeft het beleid daar niet op aangepast. “Dat vind ik raar, juist omdat het RIVM als uitgangspunt ‘Better save than sorry’ hanteert. Door zangkoren, carnaval, kerkdiensten en après-ski zijn toch een heleboel besmettingen geweest.”

De wetenschapper adviseert ramen en deuren tegenover elkaar open te zetten voor de broodnodige ventilatie. “Als de ramen op je werkplek open kunnen tenminste.”