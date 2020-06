Iedereen kan zich nu laten testen op het coronavirus, zo maak je een afspraak

Iedereen die klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus kan zich vanaf 1 juni om 8.00 uur laten testen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het telefoonnummer 0800-1202 opengesteld waarop je kunt bellen om een afspraak te maken. Lees hier hoe het maken van zo’n afspraak in zijn werk gaat en wanneer je recht hebt op zo’n test.

De testafsprakenlijn 0800-1202 is zeven dagen per week tussen 08.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ‘s avonds bereikbaar. Wie in aanmerking komt voor een test, kan ‘in principe’ de volgende dag terecht bij één van de tachtig testlocaties. Als het nodig is, kan een testteam ook thuis langskomen. Binnen 48 uur volgt dan de uitslag.

Testen op het coronavirus

Wil je je laten testen op het coronavirus? Iedereen die hoest, snottert, koorts heeft of minder ruikt of proeft komt vanaf 1 juni in aanmerking. Ook als die klachten mild zijn. Je hoeft niet meer eerst langs de huisarts. Het kabinet wil de drempel zo laag mogelijk maken, zodat mensen die besmet zijn met het virus sneller worden opgespoord. Op die manier zal het stilleggen van de samenleving niet meer nodig zijn.

Lees ook: Een derde van de Nederlanders wil zo snel mogelijk worden getest, een deel is daarvoor zelfs bereid te liegen

Alleen wanneer je de klachten hebt, wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het volgens het ministerie geen zin om een test af te nemen. Er worden telefonisch kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Houd ook je BSN-nummer bij de hand, want daar zal naar worden gevraagd. Aan de telefoon krijg je dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen.

Uitslag

Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over het testresultaat. Wie het virus onder de leden blijkt te hebben, moet twee weken thuisblijven. Ook huisgenoten krijgen dat dringende verzoek. De GGD spoort ondertussen mensen op met wie de zieke in nauw contact is geweest en wie hij of zij zou kunnen hebben besmet. Hen wordt eveneens gevraagd twee weken thuis te blijven en het te melden als ze ziek worden.

Mensen mogen zich zo vaak laten testen als ze willen, maar wel alleen als ze klachten hebben, zo zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid eerder. Maar “na één keer gaat de lol er wel van af, het is niet helemaal pijnloos”, zo zei hij tijdens een persconferentie.

Stormloop

De GGD’en verwachten de eerste dagen een stormloop. Daardoor “kan het in het begin wellicht langer duren om een afspraak te maken en getest te worden”, zegt Sjaak de Gouw van de GGD’en. “Maar we zorgen ervoor dat iedereen zo snel mogelijk geholpen wordt.”

Voor meer informatie heeft de overheid ook een speciale website opgezet met alle informatie over het testen op het coronavirus en het eventuele bron- en contactonderzoek dat daarop volgt. Als je vragen hebt over het coronavirus, blijft het informatienummer 0800-1351 beschikbaar.

Redactie/ANP