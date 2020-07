127 nieuwe corona-besmettingen in Nederland, hoogste aantal in maand tijd

In een dag tijd zijn er in Nederland 127 nieuwe besmettingen met het coronavirus bij gekomen. Het zou gaan om het hoogste aantal mensen dat positief is getest in een maand tijd. De meeste mensen met corona zijn gemeld in Den Haag (15), Rotterdam (10) en Goes (9).

Dat meldt het AD. Het is een maand geleden dat er in Nederland meer besmettingen op één dag waren. Op 18 juni ging het om 132 positief geteste mensen. Dat is nog altijd stuk minder dan het dagelijkse aantal besmettingen tussen maart en april. Op 10 april werden 1335 mensen positief getest; het hoogste aantal tot nu toe.

Besmet met coronavirus

De meeste mensen lopen thuis corona op via leden van hetzelfde huishouden, of uit dezelfde familie. Ruim 11 procent van de mensen liep het virus op via werk.

Tijdens de coronacrisis zijn er in totaal 51.581 Nederlanders positief getest. Van hen zijn er 6135 overleden.

Beeld: ANP