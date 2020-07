Lakse Nederlanders zorgen voor corona-brandhaardjes: 'Wake up-call voor Nederland'

Nederlanders gaan te laks om met de coronamaatregelen, waardoor lokale corona-brandhaardjes ontstaan. Daarvoor waarschuwen de GGD’s en ziekenhuizen in Brabant én het RIVM bij Hart van Nederland. “Dit is een wake up-call voor Nederland.”

Ruim twintig mensen die werden besmet met corona na een bezoek aan een café in Hillegom, tientallen besmettingen in Goes na feestjes en een compleet boa-team in Schiedam dat verplicht in quarantaine moet. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de kleine corona-brandhaardjes die de afgelopen week ineens oplaaiden.

Het RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe bevestigde besmettingen, bijna twee keer zoveel dan de week ervoor. Toen waren het er 534. Volgens de gezondheidsdienst is er ook sprake van 96 lokale uitbraken, waarvan de één groter is dan de ander.

In het Zuid-Hollandse Hillegom zit de schrik er goed in na tientallen besmettingen

Zorgen bij RIVM

Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM, noemt de stijging zorgwekkend. “De toename baart mij zorgen. Dit is niet wat wij willen zien in Nederland, dus we hopen dat mensen dit zien als wake up-call.” Ook zij merkt dat mensen gewoon naar hun werk gaan en afspreken met vrienden, ook al hebben ze klachten.

Annemieke van der Zijden, GGD-directeur in West-Brabant, drukt mensen, vooral jongere mensen, op het hart: “Heb je klachten? Begeef je niet onder de mensen!” Ook in Brabant zagen ze bij de GGD dat in de laatste paar dagen het aantal besmettingen is opgelopen tot twee keer zoveel dan de week ervoor.

Vooral jongeren besmet

Ongeveer de helft van die besmette mensen zijn daar jongeren tussen de dertien en 29 jaar. “Dat viel wel op”, aldus Van der Zijden. Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat mensen die positief bleken veel met andere jongeren hebben opgetrokken, samen uitgingen en niet anderhalve met afstand tot elkaar hielden.

De GGD-directeur weet dat jongeren het tijdens de lockdown voorbeeldig hebben gegaan en snapt dat ze veel in te halen hebben. Maar doe het alsjeblieft niet, benadrukt ze. “Geniet, maar doe dat op een verantwoorde manier. Houd afstand. Als je positief getest bent, blijf thuis. Heb je klachten? Laat je testen.”

Ook mensen die zich laten testen gaan daarna té laconiek om met de situatie, vindt Van der Zijden. “Ons testcentrum zit naast een supermarkt. Wij zien dat mensen zich bij ons laten testen en daarna boodschappen gaan doen. Of dat we mensen bellen om te melden dat ze positief getest zijn en dan nemen ze op terwijl ze in de auto naar Frankrijk zitten.”

‘Met elkaar verbonden’

Dat onderschrijft ook Bart Berden, directeur van het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. “Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gering, maar we zien een aantal andere zaken waarover we ons zorgen maken”, vertelt Berden, die tevens voorzitter is van het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Volgens hem gaan vier op de vijf mensen met klachten gaat gewoon naar buiten. “Als zij besmet zouden zijn, zouden zij ook besmettelijk zijn.” Ook zijn er in Brabant enkele corona-brandhaardjes waarbij besmette personen met elkaar verbonden zijn, weet hij. “Dan kan er meer verspreiden dan we willen.”

‘Volg maatregelen’

Dat kan weer leiden tot een plotselinge snelle groei van het aantal besmette personen, terwijl dat nu nog te voorkomen is, stelt Berden. “We hebben gezien dat de eerste crisis het hoofd is geboden door maatregelen te nemen die bewezen effectief zijn. Die maatregelen zijn nu verslapt. Mensen zijn het moe om op deze manier met elkaar om te gaan.”

Toch roept Berden niet op om de coronamaatregelen weer te verscherpen. “Ik zou pleiten om de maatregelen die we nu hebben vast te houden, maar ze dan wel te volgen.” Over mogelijk nieuwe maatregelen kan Aura Timen van het RIVM nog niets zeggen. “We gaan het zorgvuldig opvolgen en we gaan kijken wat er gebeurt.”

Niet alle regio’s in Nederland hebben volgens haar evenveel besmettingen. “Dus we zullen per keer moeten kijken wat er moet gebeuren. Je ziet nu al dat de GGD op lokaal niveau de verspreiding van het virus bekijkt en eventueel aanvullende maatregelen treft. Zoals in Hillegom en Goes.”