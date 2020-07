Een experimentele behandeling lijkt de overlevingskansen van ernstig zieke coronapatiënten op de intensive care flink te vergroten. Dat meldt het Zuyderland Medisch Centrum dinsdag na een proef in het Limburgse ziekenhuis.

Het ziekenhuis in Sittard-Geleen deed mee in een wereldwijd onderzoek naar een zware reactie die het coronavirus kan veroorzaken in het lichaam, een zogenoemde cytokinestorm. Daarbij slaat het afweersysteem ‘op hol’. Ongeveer een kwart van de coronapatiënten op de ic krijgt te maken met zo’n overreactie, die vaak fataal is.

Sterftekans flink gedaald

Tijdens de proef in het Zuyderland werden 86 coronapatiënten met een cytokinestorm behandeld met glucocorticoïden, eventueel ondersteund door een ander middel. Dat zijn medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken. De uitkomsten van de experimentele behandeling zijn daarna vergeleken met die van een groep van 86 patiënten die een reguliere behandeling kregen.

De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag bekendgemaakt door de EULAR, een internationale medische organisatie die zich normaal bezighoudt met onderzoek naar reuma. Daaruit blijkt dat de behandeling met glucocorticoïden ervoor zorgt dat de kans dat ernstig zieke coronapatiënten komen te overlijden met 65 procent afneemt.

Voor de nieuwe methode werd ingevoerd overleed bijna de helft van de patiënten met een op hol geslagen immuunsysteem. Met de nieuwe behandeling was dat nog 20 procent. “Per honderd coronapatiënten hebben we zes levens gered”, aldus bestuursvoorzitter David Jongen van het Zuyderland.

Goedkoop medicijn

Ook daalt het risico dat zieken aan de beademing moeten met 71 procent als ze de afweer-onderdrukkende middelen toegediend krijgen. Verder heeft de experimentele behandeling ook een positief effect op het herstel van coronapatiënten: de kans op verbetering van de longfunctie is 79 procent groter dan bij een normale behandeling.

Volgens het Zuyderland Medisch Centrum kan de nieuwe behandeling wereldwijd mogelijk tienduizenden coronadoden voorkomen, ook in landen waar de coronacrisis nog niet over het hoogtepunt heen lijkt te zijn. Glucocorticoïden zijn goedkoop, benadrukt het Limburgs ziekenhuis, en over de hele wereld ruim beschikbaar.

Toch waarschuw longarts Rémy Mostard dat de methode niet de oplossing is voor corona. “Het beperkt de schade, maar lost corona niet op.” De nieuwe behandeling wordt toegepast bij mensen die na zeven tot tien dagen plotseling een omslag hebben in het ziektebeeld en heel snel achteruit gaan als gevolg van de cytokinestorm.