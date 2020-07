Virologen enthousiast over Engels coronavaccin: 'We worden niet gauw blij, maar dit is goed nieuws'

Virologen reageren positief op de resultaten van de eerste klinische onderzoeken van de Universiteit van Oxford naar een vaccin tegen het coronavirus. Maandag maakten de wetenschappers bekend dat het Engelse kandidaatvaccin veilig lijkt te zijn, en dat het een krachtige reactie van het immuunsysteem oproept.

Voormalig RIVM-topman Ben van der Zeijst noemt de eerste testresultaten ‘veelbelovend’. “Toen het werd getest in apen, leek het goed te werken tegen de ziekte, maar minder goed tegen de verspreiding. Nu blijkt het waarschijnlijk ook de verspreiding te gaan remmen.” Daarnaast benadrukt Van der Zeijst dat het coronavaccin tot nu toe veilig is. “Men heeft wel wat bijwerkingen, maar die zijn maar van korte duur. Denk aan vermoeidheid of pijn op de inspuitplekken.”

Drie maanden

“We weten op dit moment dat het vaccin drie maanden bescherming biedt,” duidt Van der Zeijst verder. “Maar dat is vooral omdat er niet langer dan drie maanden is getest. Het vaccin wekt bij 91 procent van de deelnemers antistoffen op, en daarnaast zorgt het voor t-cellen die reeds geïnfecteerde cellen doden.”

Lees ook: ‘Stijging aantal coronabesmettingen leidt over vier of vijf weken tot meer IC-opnames’

De oud-RIVM-topman stelt wel dat het échte bewijs voor de werkzaamheid nog moet worden geleverd. “Dat gebeurt pas in zogenoemde fase 3-studies, waarbij wordt gewerkt met tienduizenden mensen die zich laten vaccineren. Maar: tot nu toe staan alle seinen op groen. Het lijkt dan ook een goede gok van Nederland om alvast miljoenen doses te bestellen.”

Jaar testen

Viroloog Ab Osterhaus meent ook dat de eerste gegevens er goed uitzien. “Het lijkt veilig te zijn en we hebben gezien dat de eerste antistoffen gemaakt zijn. Virologen worden niet gauw blij, maar dit is op zich goed nieuws.”

Osterhaus meent dat het nog de vraag is in hoeverre het coronavaccin ook echt bescherming geeft. “Als je wilt weten of het vaccin een jaar bescherming biedt, moet je het een jaar testen. We moeten tot die tijd een slag om de arm houden.”

Lees ook: Coronavaccin haalt veelbelovende resultaten in Engels onderzoek

Reactie ministerie

Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ziet de ontwikkelingen als positief en hoopgevend nieuws, meldt een woordvoerder. “De data van de eerste klinische onderzoeken zien er goed uit. Het vaccin zorgde voor een goede mate van immuniteit en de gevaccineerden hadden geen ernstige bijwerkingen. Er waren wel bijwerkingen (bijvoorbeeld koorts en hoofdpijn), maar niet van een ernstige aard.”

Nu is het belangrijk dat het coronavaccin ook voor de rest van de testfases slaagt, aldus de woordvoerder. “Er is bij dit onderzoek bijvoorbeeld nog niet gekeken of het vaccin effectieve bescherming biedt in hele grote groepen, bijvoorbeeld in een regio waar het virus heerst. Dat is de volgende belangrijke stap die op dit moment loopt. Het kabinet blijft het onderzoek uiteraard met veel belangstelling volgen.”

Nederland heeft op voorhand samen met Duitsland, Frankrijk en Italië alvast 300 miljoen doses besteld.

Foto: ANP