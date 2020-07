Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) en de boeren protesteren woensdagmiddag in Biltse Rading (gemeente De Bilt) vanwege het stikstofbeleid van het kabinet.

FDF heeft de achterban opgeroepen per auto naar het boerenprotest te komen. In de hele provincie Utrecht zijn landbouwvoertuigen niet toegestaan bij de protesten. FDF is boos over dat verbod, maar roept boeren wel op zich eraan te houden. Om toch hun geliefde trekker een beetje bij zich te hebben, hebben veel boeren speelgoedtrekkers op het dak van hun auto gebonden.

Andere boeren hebben hooibalen op het dak van hun auto gebonden of hun auto versierd met de Nederlandse vlag. Ook spandoeken met leuzen als ‘Rutte waar ben je, jij bent aan zet! Hoe lang ga je nog door met dit kloten kabinet’ sieren de voertuigen. Eén boer heeft achterop zijn auto zelfs een houten geweer gehangen.

De boeren protesteren vlakbij het gebouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanwege de manier hoe de stikstof uitstoot in Nederland wordt berekend.

Defensie staat klaar met militairen

Op de aangewezen plek in Biltse Rading mogen maximaal 2000 mensen demonstreren. De locatie ligt vlakbij het RIVM-hoofdkantoor in Bilthoven. Defensie heeft op verzoek van burgemeester Sjoerd Potters legervoertuigen richting het RIVM gestuurd.

Het gaat om circa zestien vrachtwagens met ongeveer veertig militairen. De vrachtwagens moeten de toegangswegen naar het RIVM blokkeren. Dat er nu al blokkades zijn opgesteld heeft te maken met de onvoorspelbaarheid van de protesten, aldus een woordvoerder van Defensie. Bij eerdere boerenprotesten in Den Haag werden al legervoertuigen ingezet.

De ANWB waarschuwt het verkeer en geeft aan dat er hinder kan ontstaan op de wegen rond de regio Utrecht.

ANP/Redactie