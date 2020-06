Zorgen de massale demonstraties tegen racisme voor een nieuwe coronagolf? Die vraag borrelde vrij snel op na het eerste protest op de Dam in Amsterdam. Inmiddels is het twee weken later en lijken de effecten van de protesten op de verspreiding van het virus niet groot.

Bij de GGD in Amsterdam hebben zich twee demonstranten gemeld die klachten hadden gekregen. Eentje bleek negatief, van de ander is de uitslag nog niet bekend. Dat bevestigt een woordvoerster van de GGD Amsterdam aan Hart van Nederland.

Geen verband

De GGD in Rotterdam ziet geen verband tussen nieuwe besmettingen in de regio en de demonstratie tegen racisme in de stad, nu bijna twee weken geleden. Een woordvoerster vertelt aan Hart van Nederland dat niemand zich heeft gemeld en dat ook niet uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat de betoging een bron van besmetting is geweest.

De woordvoerder van de Amsterdamse GGD verwacht donderdag voorlopige bevindingen naar buiten te kunnen brengen. In hoofdstad was de onverwacht hoge opkomst bij de demonstratie en de beslissing van burgemeester Femke Halsema om niet in te grijpen aanleiding voor een spoeddebat. Halsema overleefde een motie van wantrouwen.

Moeilijk te verifiëren

Niet alle demonstranten kwamen waarschijnlijk uit de twee steden. Deelnemers uit andere plaatsen zijn mogelijk met klachten naar hun lokale GGD gestapt. Ook kan een betoger in principe een besmetting hebben opgelopen waarvan zij of hij zelf niets merkt en zo ongemerkt op een andere plek hebben doorgegeven aan iemand anders.

Het is niet voor het eerst dat er rekening wordt gehouden met een coronapiek nadat grote mensen samen zijn gekomen. Ook toen het strand van Scheveningen volliep tijdens Hemelvaartsdag waren er zorgen. Ook toen bleek een piek uit te zijn gebleven.

Redactie/ANP