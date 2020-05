Het is donderdag behoorlijk druk op de weg naar de stranden, vooral in Zeeland en Noord-Holland. Op het drukste moment stond er 70 kilometer file. De Veiligheidsregio’s Kennemerland en Noord-Holland Noord hebben verschillende toegangswegen naar het strand afgesloten.

Inmiddels is de filelengte weer afgenomen, meldt een woordvoerster van de ANWB. Omdat de stranden bij onder meer Bloemendaal, Castricum, Wijk aan Zee en Zandvoort vollopen, zijn verschillende wegen richting de zee nog wel dicht.

Dagje Zeeland

Op de N57 richting Zeeland loopt het al vast vanaf Brielle. Het is vanaf daar twintig minuten lang langzaam rijden om bij het strand te komen. De N59 is eveneens overvol, vanaf knooppunt Hellegatsplein is het filerijden. Eerdere file op de A58 voorbij Bergen op Zoom lijken inmiddels opgelost.

De Veiligheidsregio Zeeland vraagt mensen thuis te blijven. “Zoals verwacht zoeken mensen onze provincie weer op. Er zijn best nog rustige plekjes waar drukte vermeden kan worden en afstand bewaard kan worden. Gelet op te verwachten drukte aan de kust is het niet meer verstandig om nu naar Zeeland te vertrekken”, meldt de Veiligheidsregio op Twitter.

In Zeeland waren vanwege de maatregelen rond het coronavirus al maatregelen genomen. De Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter in Vlissingen zijn gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het ‘rondje boulevards’ in Vlissingen is een populaire route voor zowel gemotoriseerd verkeer als wandelaars en fietsers. De afgelopen tijd moesten de boulevards meerdere keren worden gesloten omdat het te druk werd.

Plassen en meten

In Noord-Brabant zijn de wegen naar de Galderse Meren afgesloten, al rond 12.00 zat het recreatiegebied aan de maximale capaciteit. Niet alleen automobilisten, ook fietsers worden geweigerd.

Gemeenten in Drenthe hebben donderdag parkeerplaatsen bij zwemplassen gesloten omdat het te druk werd, zei een woordvoerder van Staatbosbeheer. Verder waren er bij hem geen meldingen binnengekomen over grote drukte in bossen, op de hei en in andere natuurgebieden. Ook Natuurmonumenten zei geen signalen te hebben van extreme drukte.