'Reële kans op nieuwe coronabesmettingen door demonstratie Dam'

Artsen hebben “met afgrijzen” gekeken naar de demonstratie maandag op de Dam in Amsterdam. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

“Het ging om 5000 mensen vanuit het hele land die langdurig dicht bij elkaar stonden en de meeste omstanders niet direct kennen. De kans is zeer reëel dat er mensen met corona waren. En de kans dat zij dat hebben overgedragen is ook zeer reëel”, aldus Kuipers.

Lees ook: Woede om massaal protest op de Dam: ‘Een dikke fuck you naar mensen in de zorg’

Duizenden mensen waren maandag samengekomen op de Dam om te protesteren tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Door de hoge opkomst was het moeilijk voor deelnemers om afstand van elkaar te bewaren. Dat kan volgens Kuipers “wel degelijk leiden tot een opvlamming van het aantal nieuwe infecties. Het virus is niet weg.”

Kuipers, die zelf in de Verenigde Staten heeft gewoond en gewerkt, zegt dat hij de aanleiding voor het protest goed kan begrijpen. “Maar op zo’n manier op zo’n locatie, dat is niet heel gelukkig. Als ik naar dat protest was gelopen en ik had het gezien, was ik weggegaan. Het is niet heel slim om daar met 5000 mensen te gaan staan.”

Lees ook: Driekwart van de Nederlanders vindt dat Femke Halsema moet aftreden na protest op de Dam

Een van de risico’s is dat de deelnemers aan het protest na afloop ook weer vertrekken. “Ze gaan naar een terras, naar hun eigen familie, naar een werkkring. Als op één event tientallen mensen besmet raken, gaat het virus snel verder voordat je het detecteert.”

ANP