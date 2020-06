Op social media wordt met woede en grote verontwaardiging gereageerd op het drukbezochte protest op de Dam in Amsterdam tegen het politiegeweld tegen zwarte mensen. Aanleiding is de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die vorige week overleed na een hardhandige arrestatie door de politie in de stad Minneapolis.

Duizenden demonstranten verzamelden zich maandag op de Dam om hun woede en onvrede te uiten tegen het excessieve politiegeweld in de VS en Europa, maar ze lijken daarbij de corona-maatregelen volledig te negeren.

Lees ook: Duizenden betogers op de Dam tegen politiegeweld VS en racisme in Nederland

Tegen de regels in is het protest een samenkomst van een grote groep mensen, waarbij mensen door de drukte geen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Wel dragen veel actievoerders een mondkapje.

‘Fuck you’ naar mensen in de zorg

De massale samenkomst van de anti-racisme-demonstranten wekt grote verbazing op social media. “Ik vind dit een dikke ‘fuck you’ naar de mensen die werken in de zorg en naar de familieleden van verpleeghuisbewoners. Echt”, schrijft iemand op Twitter.

Ik vind dit een dikke ‘fuck you’ naar de mensen die werken in de zorg en naar de familieleden van verpleeghuis bewoners. Echt. Had dit iets later gedaan.

Want ja het is fcking hard nodig. Maar deze timing is een ‘fuck you’ naar een andere kwetsbare groep #BlackLivesMatterNL — Brenn (@Brennyy_x) June 1, 2020

Vind t protest in Amsterdam zo dubbel, 100% voor de boodschap die uitgedragen word en het is tijd voor verandering, wel erg jammer om te zien dat er totaal geen rekening wordt gehouden met de 1,5 meter — Justin Hermsen (@HermsenJustin) June 1, 2020

Kritiek op burgemeester Halsema

Ook burgemeester Femke Halsema, die toestemming heeft gegeven voor de demonstratie, wordt door twitteraars ter verantwoording geroepen. “Onverantwoord om zo’n grote demonstratie tijdens een pandemie toe te staan. Zijn we daarom al die maanden zo voorzichtig geweest?” en een ander: “Je zult terras- of restauranthouder zijn en door vele hoepels hebben moeten springen om je zaak überhaupt te mogen openen en dan zie je dit. Shame on you, Halsema.“

Voor een aantal gebruikers is de maat vol. “Eerlijk is eerlijk, ik vond Halsema niet slecht, maar dit toelaten is aftreden. Kan echt niet.”

Eerlijk is eerlijk, ik vond #Halsema niet slecht, maar dit toelaten is aftreden. Kan echt niet. #Amsterdam #coronanederland — Nicolet (@nicoletteberen) June 1, 2020

‘Geen reden om demonstratie te beëindigen’

De gemeente Amsterdam laat in een schriftelijke reactie weten afspraken te hebben gemaakt met de organisatie van de demonstratie, die verantwoordelijk is voor het naleven van de 1,5 meter afstandsregel. “Deelnemers aan de demonstratie hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid.” Volgens de gemeente is de politie op de achtergrond aanwezig om mensen die zich niet aan de corona-regels houden aan te spreken.

“Er is geen reden om anders op te treden of de demonstratie te beëindigen. De vrijheid van demonstratie is een groot goed in Amsterdam”, aldus de gemeente.