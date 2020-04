De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Basisscholen gaan deels weer open, maar grote evenementen en sportwedstrijden zijn tot zeker 1 september geschrapt. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 4.289. In totaal zijn er tot nu toe 36.535 mensen in ons land positief getest op het virus. De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 10.281 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest). Er liggen op dit moment in totaal 963 patiënten op de intensive care. Bekijk op deze kaart het aantal ziekenhuisopnames per gemeente.



Update 23:18 – NS hoopt op opschorting van de concessieprijzen

De Nederlandse Spoorwegen vragen aan het kabinet om bepaalde kosten voorlopig niet of minder te hoeven betalen. “We dreigen aan het eind van het jaar een miljard tekort te gaan komen aan inkomsten terwijl onze kosten doorlopen”, zei NS-topman Roger van Boxtel in de talkshow OP1.

Volgens Van Boxtel mist NS in juni een half miljard aan inkomsten en aan het eind van het jaar een miljard euro. “Wij vragen niet zomaar om geld zoals KLM nu krijgt, maar we vragen om een aantal dingen niet te hoeven betalen. We betalen een concessieprijs voor het rijden om het hoofdrailnet, voor het rijden op het hogesnelheidslijn en we betalen ProRail voor het gebruik van het spoor. Daar hoop ik echt van dat het kabinet zou zeggen, dat hoef je voorlopig niet te betalen.”

Volgens Van Boxtel zou dat honderden miljoenen schelen. “Dan kan de NS de kosten blijven maken om de trein elke dag te laten rijden”, zei hij.

Update 21:03 – KLM krijgt twee tot vier miljard euro noodsteun van het kabinet

Luchtvaartmaatschappij KLM krijgt twee tot vier miljard euro aan noodsteun van het kabinet om de coronacrisis door te komen. Dat heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra vrijdagavond bekend gemaakt tijdens een persconferentie. Het steunpakket bestaat uit garanties en leningen.

Update 20:09 – Militair personeel vertrekt maandag naar Caribisch gebied voor coronahulp

Maandag vertrekt vanaf vliegbasis Eindhoven een militair vliegtuig met militair personeel en goederen voor het Caribisch gebied. Deze militairen worden tijdens de coronacrisis ingezet als ondersteuning. Na aankomst zullen de militairen in quarantaine moeten voordat ze ingezet kunnen worden.

Defensie in het Caribisch gebied van het Koninkrijk helpt al op verschillende manieren tijdens de coronacrisis. Zo biedt het de voedselbank op Aruba logistieke ondersteuning en helpen op Curaçao medische militairen bij het afnemen van coronatesten. Mariniers op Sint-Maarten hielpen met het opzetten van een noodonderkomen bij het ziekenhuis.

Update 19:55 – Corendon annuleert alle jongerenreizen tot en met eind augustus

Reisorganisatie Corendon annuleert alle jongerenreizen met vertrekdatum tot en met 31 augustus. Het gaat om zogenoemde GOfun jongerenreizen waarbij grote groepen jongeren samen vakantie vieren en feesten in drukke badplaatsen langs de Middellandse Zee. Dat maakte Corendon vrijdag bekend.

“In een tijd waarin de Nederlandse overheid alle grootschalige evenementen tot 1 september annuleert, vindt Corendon het niet verantwoord om grote groepen feestende jongeren in die periode alsnog op reis te laten gaan”, stelt de organisatie.

Update 17:40 – ‘Zondag eerste repatriëringsvlucht uit Marokko naar Nederland’

Zondag vertrekt er vanuit Marokko een eerste repatriëringsvlucht met een groep Nederlanders naar Nederland. Dat zegt Sahil Achahboun van stichting Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Hij kan niet zeggen wanneer of hoe laat de groep in Nederland arriveert.

Zijn organisatie heeft dit vernomen van Nederlanders die op de hoogte zijn gesteld door de Alarmcentrale Bijzondere Bijstand Buitenland.

Er zitten zo’n 3000 Nederlanders vast in Marokko die wegens de coronacrisis niet terug kunnen. De groep die naar verwachting zondag terugkeert is volgens Achahboun samengesteld op basis van urgentie, waarbij het onder meer gaat om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. De Marokkaanse overheid zou een lijst met urgente gevallen hebben gekregen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Update 17:32 – De Bijenkorf-winkels vanaf 29 april weer open

De Bijenkorf-winkels die vanwege het coronavirus hun deuren hadden gesloten, gaan op 29 april weer open. Klanten die de winkels bezoeken zullen zich wel aan verschillende veiligheidsmaatregelen moeten houden.

Zo is onder andere de 1,5 meterafstandsregel van kracht, wordt het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkels wordt toegelaten beperkt. Verder zijn er plexiglas schermen geïnstalleerd op de kassa’s. Ook zijn er looproutes aangebracht en horeca- en cosmeticadiensten zijn niet beschikbaar.

Update 17:13 – Feestvierders op Koningsdag kunnen rekenen op forse boete

Het is absoluut niet de bedoeling dat mensen maandag op Koningsdag toch stiekem feest gaan vieren. Mensen die dat toch doen kunnen op een boete rekenen, benadrukte premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte gaf aan niet op de hoogte te zijn van berichten over dergelijke illegale feestjes, maar was er kort en krachtig over. “Dat is stom. Je weet wat de risico’s zijn. Geen feestjes op Koningsdag. Dat kan helaas niet.”

Update 17:09 – Afvalbedrijven roepen op ‘corona-afval’ bij restafval te gooien

Afvalbedrijven doen de dringende oproep om ‘corona-afval’, oftewel medisch materiaal, via het restafval weg te gooien. Mondkapjes, rubberen handschoenen en ander medisch materiaal worden in toenemende mate aangetroffen in afvalstromen waarin zij niet thuis horen, melden de Vereniging Afvalbedrijven en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement.

“Sorteerbedrijven zien tussen het PMD (plastic, metaal en drankkarton) steeds vaker medisch afval, zoals handschoenen van plastic of rubber, incontinentiemateriaal en mondkapjes. Medisch afval mag nooit bij het PMD, zelfs niet als het volledig uit plastic bestaat”, staat in de oproep.

Volgens de instanties ontstaat bij sorteerders en recyclers een gevoel van onveiligheid als ze het afval verwerken. Bovendien is het slecht voor de recycling.

Update 17:01 – Deurwaarder hoeft tijdens coronacrisis niet meer aan te bellen

Deurwaarders mogen dagvaardingen, vonnissen en andere stukken voorlopig in de brievenbus doen. Ze hoeven zulke documenten niet langer persoonlijk te overhandigen, omdat dat het coronavirus in de kaart zou kunnen spelen.

Deurwaarders moeten de zogenoemde exploten in principe afgeven aan de geadresseerde zelf. Als ze dat niet doen, is juridisch niet zeker dat die de stukken heeft ontvangen. Dat maakt vervolgstappen moeilijk.

Update 16:49 – Kabinet in gesprek met gemeenten en provincies over coronacompensatie

Het kabinet heeft met gemeenten, provincies en waterschappen eerste afspraken gemaakt over een mogelijke financiële compensatie wegens de coronacrisis. Een speciaal team gaat in kaart brengen wat de gevolgen van de uitbraak van het virus en de maatregelen van het kabinet zijn voor deze overheden. “Op korte termijn” kijkt het kabinet hoe het de gemiste inkomsten en extra uitgaven kan compenseren.

De financiële situatie van deze gemeenten, provincies en waterschappen is door de uitbraak van het virus en de maatregelen van het kabinet onder druk komen te staan. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingen) hebben “de eerste afspraken gemaakt over de compensatie die de overheden kunnen verwachten”.

Update 16:33 – Motorrijlessen als eerste weer toegestaan bij versoepeling corona-maatregelen

Motorrijlessen zijn een van de eerste dingen die worden toegestaan als de corona-maatregelen verder versoepeld kunnen worden. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur na vragen van Hart van Nederland. “We zijn nu aan het kijken naar versoepeling en dan staan de motorrijlessen bovenaan het lijstje.”

Op dit moment zijn motorrijlessen, net als andere rijlessen, tot 20 mei verboden.

Update 16:13 – Minder dan 1000 coronapatiënten nog op intensive care

Minder dan 1000 mensen met het coronavirus liggen nog op de intensive care. Het aantal is gedaald naar 963. Dat zijn er 45 minder dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de Nederlanders met het coronavirus op intensivecareafdelingen liggen er 922 in Nederland en 41 in Duitsland. Op de intensive cares liggen verder 388 mensen met andere aandoeningen dan het coronavirus.

Update 15:58 – Rutte praat Nederland bij over coronacrisis

Premier Rutte praat Nederland bij op zijn wekelijkse persconferentie vanuit Nieuwspoort, Den Haag. Net zoals afgelopen weken, is ook dit keer de verwachting dat het grotendeels over de aanpak van het coronavirus zal gaan. Zo is net bekend geworden dat Nederland door de crisis afstevent op een historisch begrotingstekort van 92 miljard euro. Dat betekent dat er economisch zware tijden aankomen.

Maar daarnaast spelen er ook nog andere belangrijke zaken in politiek Den Haag, bronnen melden bijvoorbeeld dat het kabinet miljarden wil reserveren om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Update 15:43 – WHO wil middelen tegen coronavirus voor iedereen toegankelijk maken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil de ontwikkeling en productie en zo het gebruik van medicijnen, tests en vaccins tegen corona versnellen. Door een intensieve samenwerking moeten de middelen in de strijd tegen het coronavirus wereldwijd voor iedereen toegankelijk worden.

WHO-topman Tedros presenteerde het wereldwijde initiatief als mijlpaal. “Ervaring heeft ons geleerd dat zelfs wanneer middelen beschikbaar zijn, ze niet voor iedereen beschikbaar zijn.” Hij wil dat nu voorkomen.

Update 15:25 – Begrotingstekort loopt flink op door coronacrisis

De overheidsfinanciën lopen een flinke dreun op door de coronacrisis. Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort in 2020 oploopt tot 92 miljard euro, 11,8 procent van het bruto binnenlands product.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra rekent op een staatsschuld van 65,2 procent van het bbp, hoewel het kabinet benadrukt dat het om een “grove schatting” gaat.

Update 15:04 – Marechaussee controleert dit weekend opnieuw aan de grens

De marechaussee zal ook dit weekend controles uitvoeren aan de Duitse grens. Duitsers die het land binnen willen wordt gevraagd om te keren.

De toegang tot Nederland kan hen niet verboden worden. Hooguit kunnen de dienders vragen om terug te gaan in verband met het risico op besmetting met het coronavirus.

Update 14:24 – Kabinet gaat eens in de twee weken debatteren over coronavirus

De Tweede Kamer gaat eens in de twee weken debatteren over de bestrijding van het coronavirus. Tot dusver kwamen de volksvertegenwoordigers elke week samen om met premier Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid te praten over de crisis.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf eerder deze week in het debat al aan dat zijn ministerie nog eens in de twee weken een grote Kamerbrief met de stand van zaken over het coronavirus wil sturen, en een ruime meerderheid van de Kamer wil dat ritme volgen. De PVV wilde wel wekelijks de kwestie blijven bespreken.

Update 13:59 – RIVM meldt 112 nieuwe doden door coronavirus, 123 nieuwe ziekenhuisopnames

Het officiële dodental door het coronavirus is gestegen tot 4289. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 112 sterfgevallen doorgekregen. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 123 naar 10.281. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 36.535. Dat zijn er 806 meer dan op donderdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Update 13:27 – NS peilt of reizigers zich vooraf willen aanmelden voor een trein

NS en de TU Delft zijn vrijdag een groot onderzoek onder treinreizigers begonnen naar de gevolgen van de coronacrisis voor hun reisgedrag. Ook de bereidheid van reizigers om zich vooraf aan te melden voor een treinreis wordt daarbij onderzocht.

Een reiziger zou bij vooraf aanmelden te zien krijgen welke trein druk is en welke niet. Achterliggende gedachte is dat het aantal reizigers zo beter op de beperkte treincapaciteit kan worden afgestemd.

Bij het onderzoek onder zo’n 100.000 NS-reizigers komen ook andere vragen aan de orde. Zo is het spoorbedrijf benieuwd of ze minder reizen, straks vaker thuiswerken of vaker de auto nemen.

Update 12:44 – Bedrijf in Groningen met z’n allen in quarantaine in vakantieboerderij

Werknemers van een bedrijf in Groningen hebben zich samen opgesloten in een grote vakantieboerderij in het Drentse Havelte. Dat doen ze om beter samen te kunnen werken aan een project:

Update 12:29 – Koning Willem-Alexander viert digitale Koningsdag thuis, maandag om 16:00 uur nationale toost

Koning Willem-Alexander viert maandag zijn verjaardag thuis op Paleis Huis ten Bosch, samen met koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane. Hij zal om 10.00 uur een korte boodschap uitspreken en om 16.00 uur een nationale toost uitbrengen, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan.

Gedurende de dag deelt het koninklijk gezin beelden van hun viering van Koningsdag, onder meer via de televisie en sociale media en het platform koningsdagthuis.nl. Om 16.00 uur sluit de koning de viering van Koningsdag af door het glas te heffen tijdens de nationale toost. Vanwege de coronacrisis is de viering in Maastricht dit jaar afgelast.

Update 12:22 – Bierdrone om biertjes rond te brengen in Brabants café

Café-eigenaar Marc Rijnen uit Moergestel heeft een ludieke actie bedacht om mensen te laten lachen in deze tijd. Met een filmpje op zijn Facebookpagina van biercafé ‘De Veerkes’ laat hij zien hoe hij zich alvast voorbereidt op een terrasje pakken tijdens de anderhalvemetersamenleving:

Update 12:15 – Slob wil dat kinderen hele dagen naar school gaan

Onderwijsminister Arie Slob vindt dat basisscholen samen met de buitenschoolse opvang moeten bepalen hoe zij de dagindeling regelen als de kinderen vanaf 11 mei weer naar school gaan. Het uitgangspunt daarbij is wel dat kinderen een hele dag naar school gaan. Slob sprak zich vrijdagochtend niet uit voor een verbod als scholen kinderen toch halve dagen naar school willen laten komen.

Afgesproken is dat kinderen de halve tijd – eventueel groepsgewijs – naar school gaan en de andere helft van de tijd thuis aan de slag gaan. De minister erkende dat er wat ruis is ontstaan over verschillende mogelijkheden hiervoor, maar stelt dat de partijen nog tijd hebben om er samen uit te komen.

Volgens Slob is een shift van een hele dag verstandig, omdat dit beter valt aan te sluiten op de buitenschoolse opvang. Bovendien zijn er dan minder vervoersbewegingen van en naar school. De scholen zijn al weken dicht in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Update 12:07 – Vorige week zo’n 1200 meer overlijdens dan gemiddeld, maar coronasterfte neemt af

Er zijn vorige week in totaal 4300 mensen overleden. Dat zijn er wederom meer dan gemiddeld, maar wel minder dan een week eerder. Ook het aantal sterfgevallen in verzorgings- en verpleeghuizen is gedaald. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Waarschijnlijk heeft het nieuwe coronavirus minder dodelijke slachtoffers geëist.

Het RIVM weet tot nu toe van 794 mensen die in week 16 (13 tot en met 19 april) zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. In totaal waren er toen zo’n 1200 meer overlijdens dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Onderzoekers kijken naar het totale sterftecijfer om in te schatten hoeveel mensen werkelijk zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Zij verwachten namelijk dat Covid-19 meer dodelijke slachtoffers heeft geëist dan officieel bekend is. Want niet iedereen die overlijdt aan het virus, is daar ook voor getest.

Update 12:05 – Brandbrief gehandicaptenzorg aan Kamer om corona

De ondernemingsraden van twee grote organisaties in de gehandicaptenzorg in Limburg, Brabant en Gelderland luiden in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok over de werkomstandigheden. Volgens de raden van Daelzicht en Dichterbij lopen zorgmedewerkers in het hele land grote risico’s door vaak onbeschermd werken in deze coronatijd.

Medewerkers moeten in crisissituaties vaak snel ingrijpen en dan is er geen tijd voor beschermende maatregelen, aldus de organen. De constante stress op de werkvloer vergroot de kans op PTSS (posttraumatische stressstoornis), zeggen ze.

Update 11:59 – ‘Organisaties die temperatuur van mensen meten riskeren een boete’

In de strijd tegen het coronavirus willen sommige bedrijven en instellingen de lichaamstemperatuur van mensen meten. Maar dat mag niet zomaar en organisaties die het wel doen riskeren een boete, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de temperatuurmetingen kunnen organisaties te weten komen of een werknemer of een bezoeker koorts heeft. Dat is namelijk een van de symptomen van besmetting met het coronavirus. Maar doordat de lichaamstemperatuur iets zegt over iemands gezondheid, mogen die gegevens niet zomaar worden verwerkt, er gelden strenge regels. Alleen artsen mogen zulke tests doen en de gegevens verwerken, werkgevers mogen dat niet doen. Update 11:45 – Hoe gaat dat testen in een teststraat precies? Zorgmedewerkers met gezondheidsklachten kunnen zich laten testen op het coronavirus in speciale teststraten. GGD-medewerkers nemen twee slijmmonsters af, die daarna voor controle naar het laboratorium gaan. Binnen twee dagen krijgt het zorgpersoneel de uitslag.

Update 11:35 – Dekker: let extra op elkaar bij vermoeden van huiselijk geweld

Mensen moeten tijdens de coronacrisis extra alert zijn op huiselijk geweld in hun omgeving. Die oproep doet minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). De minister maakt zich extra zorgen, omdat mensen de hele dag thuiszitten en “meer op elkaars lip”. Dat leidt volgens hem tot spanningen.

Dekker verwachtte dat er tijdens de coronacrisis meer meldingen van huiselijk geweld zouden zijn, maar dit is niet het geval. Daarom wordt deze week een campagne gelanceerd over het probleem, maar die is op zichzelf niet voldoende, denkt Dekker. “We hebben mensen nodig die onze ogen en oren zijn.”

Wanneer er vermoeden is van huiselijk geweld, is het belangrijk dat je even langsgaat, aldus Dekker. “Praat eens met je buurvrouw als je het gevoel hebt dat ze slachtoffer is van huiselijk geweld.”

Update 11:18 – ‘Gevangenissen stromen leeg door de coronacrisis’

De gevangenissen in Nederland stromen leeg door de coronacrisis. Gedetineerden worden vervroegd vrijgelaten en veroordeelden die hun straf nog moeten uitzitten krijgen uitstel. In veel strafinrichtingen is nog maar de helft van de cellen bezet. Dat meldt De Telegraaf.

Ondertussen is het bar en boos in de gevangenissen. “De sfeer bij degenen die wel achter de tralies moeten blijven is gespannen en agressief.”

Volgens de Raad voor de Rechtspraak worden duizenden zaken per week niet meer volgens de oorspronkelijke planning behandeld. Het betreft vaak verdachten of veroordeelden van ernstige misdrijven waar weken of maanden gevangenisstraf op staat.

Update 11:12 – Aantal kankerdiagnoses stijgt, maar nog steeds flink minder dan gemiddeld

Het aantal nieuwe kankerdiagnoses stijgt, na de daling in de hoeveelheid constateringen eerder tijdens de coronacrisis. Dat bevestigt de Nederlandse Kankerregistratie na een bericht in Het Parool.

Waren er voor de uitbraak van het virus ongeveer 3500 nieuwe diagnoses per week, in de week van 30 maart dook dat aantal naar circa 2200. Volgens de meest recente cijfers, over de tweede week van april, zijn er ongeveer 2700 diagnoses gesteld. Dat het er nog steeds flink minder zijn, wordt deels verklaard door het wegblijven van senioren met het vermoeden van huidkanker. Ouderen vormen een risicogroep voor het coronavirus.

Update 10:51 – Blok houdt zich op vlakte over terugkeer Nederlanders uit Marokko

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wil niet ingaan op signalen dat dit weekend een aantal van de Nederlanders die vastzitten in Marokko, naar Nederland kan terugvliegen. Hij herhaalde vrijdagochtend dat hij zich “volledig inzet” voor de terugkeer van alle bijna 3000 Nederlanders die vanwege de lockdown in dat land niet naar huis kunnen terugkeren.

Blok heeft bij de autoriteiten in Marokko aangegeven om in ieder geval eerst de “schrijnende gevallen” te laten terugkeren. Het gaat dan om mensen met medische klachten of mensen met sociale redenen in verband met de situatie thuis. Hoeveel dat er zijn, wil de minister ook niet zeggen.

Het doel is en blijft om iedereen die dat wil terug naar huis te halen, zei Blok.

Update 10:10 – Hulpdiensten roepen op Koningsdag thuis te vieren

Hulpdiensten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord roepen mensen op een creatieve manier op Koningsdag thuis te vieren. “Oranje boven, oranje binnen”, zeggen ze in een tweet:

👑 Oranje boven, oranje binnen 🦁 Vier #koningsdagthuis. Koningsdag vier je met je gezin in je tuin, op je balkon of binnen. Helaas geen vrijmarkt dit jaar, ook een kleedje op de stoep of in de voortuin is jammer genoeg niet toegestaan. pic.twitter.com/Eka4Msvyzl — Veiligheidsregio NHN (@vrnhn) April 24, 2020

Koningsdag is dit jaar vanwege de coronacrisis door de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KVOB) omgedoopt tot ‘Woningsdag’. Met onder meer een digitale kleedjesmarkt, brieven van kinderen voor de koning en een nationale toost.

Update 10:07 – Ali B leert zelfs de kleinsten dat je afstand moet houden

Hoe leg je de kleinsten uit dat het belangrijk is om in deze tijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden? Dit meisje heeft het in ieder geval geleerd van het liedje ‘Anderhalf’ van Ali B:

Kom niet in mijn aura Je kunt van Ali B vinden wat je wilt, maar hij heeft wel mooi voor elkaar dat iedereen weet dat je anderhalve meter afstand moet houden. 😂Via WhatsApp (06 590 590 72). Posted by vkmag on Wednesday, April 22, 2020

Ali B heeft in maart het liedje gelanceerd omdat hij het belangrijk vindt dat mensen zich aan de 1,5 meter afstand-maatregel houden. Met het nummer helpt hij iedereen om zich daaraan te herinneren.

Ook Jandino Asporaat, als zijn typetje Judeska, Poke en Alberto Stegeman werkten mee aan het nummer over ‘social distancing’.

Update 09:36 – Meer dan 50.000 doden in de VS door corona-uitbraak

In de Verenigde Staten is het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus de 50.000 gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de website Worldometer, die het aantal doden en besmettingen bijhoudt.

De Verenigde Staten zijn van alle landen het zwaarst getroffen door de coronapandemie. In het land zijn meer dan 866.000 besmettingsgevallen van het longvirus bekend. Zeker 4,6 miljoen mensen in de VS zijn tot dusver getest op het virus.

Update 08:51 – ‘OV houdt kwart van reizigers van vóór coronatijd over’

Treinen, trams en bussen houden hooguit 20 tot 25 procent over van de reizigers van vóór de coronatijd vanwege de maatregel om 1,5 meter afstand te bewaren. Om dat in goede banen te leiden, wordt gedacht aan het reizen in blokken of een app waarmee mensen een plek kunnen reserveren.

Een werkgroep onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met oplossingen die praktisch werkbaar en uitvoerbaar zijn, meldt een woordvoerder. “Er liggen veel ideeën op tafel.”

Zo zouden bepaalde groepen zoals studenten of scholieren in een bepaalde tijd kunnen reizen of zouden de treinen iets langer kunnen worden gemaakt. Meer treinen is amper mogelijk, omdat het spoor al overvol is.

Update 08:41 – Veel kappers knippen illegaal ondanks verbod op hun werkzaamheden

Ondanks dat kappers hun beroep vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus niet mogen uitoefenen, knippen veel kappers toch illegaal het haar van klanten. RTL Nieuws sprak meerdere kappers, die tot in ieder geval 20 mei toch klanten blijven knippen. Ze bieden hun diensten aan op Facebook of Marktplaats, maar worden vaak ook gewoon zelf gebeld door klanten.

Kappersbond ANKO zegt veel signalen te krijgen over illegale kappers. Volgens de bond hebben veel kappers geen reserves. “De verleiding is dan groot om toch wat bij te verdienen.” Het risico is echter groot: een boete van 4000 euro voor de kapper en 400 euro voor de klant. “We zijn als branche heel duidelijk: het mag gewoon niet, ook niet bij je thuis.”

Aan de andere kant zijn er ook kappers die alvast bedenken hoe ze op een veilige manier straks weer mogen knippen. Kapster Astrid Sijm uit Zwaagdijk bedacht het ‘couveuseknippen’:

Update 08:32 – ‘Meer woningen te koop gezet vanwege coronacrisis’

Vanwege de coronacrisis worden er de laatste tijd meer woningen te koop gezet. Dat merkt vastgoedadviseur Dynamis. Vanwege de toegenomen onzekerheid vervroegen woningbezitters de geplande verkoop van hun woning. Kopers lijken zich daarentegen nog weinig aan te trekken van de veranderde omstandigheden.

Vooral in de regio’s waar in de afgelopen jaren prijsstijgingen plaatsvonden, zoals Amsterdam en Utrecht, zetten meer eigenaren hun woning te koop. Ook buiten de Randstad is deze ontwikkeling zichtbaar, aldus Dynamis.

Update 07:09 – ‘Verpleeghuizen en thuiszorg te lang blinde vlek geweest’

De organisatorische tweedeling in de gezondheidszorg tussen cure en care heeft ertoe bijgedragen dat verpleeghuizen en thuiszorg te lang een blinde vlek zijn geweest in de coronacrisis. Dat stelt Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde.

“We hadden die schotten tussen cure (genezen) en care (verzorgen) allang moeten opheffen”, zegt Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen in De Telegraaf. “Deze crisis heeft nog duidelijker gemaakt dat het zo niet werkt. Er is één samenleving. Mensen zijn mensen. Zij komen overal, en het coronavirus helemaal.”

Verenso, beroepsvereniging V&VN en Actiz, de koepel voor verpleeghuizen, richtten zich tot het RIVM en kabinet. Volgens Nieuwenhuizen kwam er daarna aandacht voor de verpleegzorg. “Er was een blinde vlek voor de verpleegzorg, omdat alle acute zorg rond ziekenhuizen is georganiseerd. Dat is niet bewust, maar een gevolg van de manier waarop we het hebben opgetuigd. Het is moeilijk om op de intensive care iemand van twintig te verliezen. Maar in verpleeghuizen heeft personeel vaak maanden of jaren een band opgebouwd met bewoners. Als dan ineens het virus om zich heen slaat, is dat heel pijnlijk”, zegt Nieuwenhuizen.

Uit recente cijfers valt af te leiden dat er op een totaal van 115.000 bewoners ten minste 6000 besmet zijn met Covid-19. Als de coronacrisis voorbij is, komt wat Verenso betreft de structuur van de gezondheidszorg ter discussie.

Update 06:58 – 2,5 miljoen voor zorgverleners die nu coronapatiënten helpen

Het Verbond van Verzekeraars maakt 2,5 miljoen euro over aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Dat geld is bedoeld voor mensen die nu in de zorg aan het werk zijn met coronapatiënten en hierdoor ook worden getroffen door corona en op de intensive care terechtkomen, arbeidsongeschikt raken of zelfs overlijden. Het geld is niet alleen voor deze zorgverleners zelf maar ook voor hun familieleden.

“Wat goed om te horen dat de achterban van het Verbond heeft ingestemd om een genereuze donatie te doen aan ons initiatief”, zegt traumachirurg Marijn Houwert, een van de initiatiefnemers van de ZWiC. “Het Verbond wil ons, waar nodig, ondersteunen met financieel en organisatorisch advies. Dat geeft nog meer vertrouwen dat wij vanaf 1 mei een vliegende start kunnen maken om zorgmedewerkers en nabestaanden te ondersteunen met een eenmalige financiële bijdrage.”

De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg wil voorkomen dat zorgverleners en hun familie naast de zorgen en verdriet door arbeidsongeschiktheid of sterfte door een coronabesmetting met financiële problemen geconfronteerd worden. “Dit geldt zeker voor de groep zorgverleners die geen buffers, werkgeversvangnet of verzekering heeft,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

Update 04:58 – Kan moedermelk het coronavirus stoppen?

Onderzoekers van het Amsterdam UMC bekijken of moedermelk effectief kan zijn in de strijd tegen Covid-19. Mogelijk hebben jonge moeders die genezen zijn antistoffen in hun moedermelk. Dat schrijft het AD.

“Het is een misschien een vreemd beeld, ouderen die moedermelk drinken”, beaamt onderzoeker Britt van Keulen. “Maar áls het beschermt tegen een dodelijk virus, moeten we maar over die gêne heenstappen.” Van Keulen werkt als arts bij de Nederlandse Moedermelkbank van het Amsterdam UMC en is betrokken bij de nieuwe studie. “We weten dat moedermelk pasgeboren kinderen beschermt tegen luchtweginfecties, doordat er antistoffen in moedermelk zitten. Door borstvoeding te geven, geeft de moeder haar eigen antistoffen door aan haar kind.” Van Keulen verwacht ditzelfde effect bij moeders die recent genezen zijn van het coronavirus.

Ze baseert zich op informatie over een zwangere vrouw tijdens de Sars-uitbraak in 2003. “Zij raakte besmet met het Sars-virus en baarde een gezonde baby. In haar moedermelk bleken antistoffen tegen Sars zitten. Het coronavirus lijkt erg op het Sarsvirus, dus dan denk ik dat ook corona-antistoffen in moedermelk terechtkomen.”

Update 02:09 – Wie mag er straks mee met het ov?

Een app die helpt te bepalen of je vandaag met de bus of trein mag, of niet. Over zo’n reserveringssysteem wordt serieus nagedacht, omdat er vanwege het coronavirus straks veel minder ruimte is in het ov. Dat zeggen betrokkenen rond een ambtelijke werkgroep die met ov-bedrijven nadenkt over mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving tegen NRC.

Als de anderhalve meter gehandhaafd blijft, dan kan het aantal reizigers in het openbaar vervoer hooguit een kwart bedragen van de aantallen vóór de crisis. Dat zegt woordvoerder Pedro Peters van OV-NL, de branchevereniging van ov-bedrijven. “Op dit moment is dat 10 tot 15 procent. De groeiruimte is dus minimaal.”

Inmiddels is er vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een werkgroep opgericht met ov-bedrijven en reizigersorganisaties die dit vraagstuk moet bespreken. Want het vrijblijvende karakter van nu – met de oproep om geen bus of trein te nemen als het niet noodzakelijk is – voldoet straks niet meer, zegt Peters van OV-NL. “Dat kan alleen met tijdslots en een verbod op niet-noodzakelijke reizen. Het kabinet zal moeten aangeven wie wanneer mag reizen.”