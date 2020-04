Dit jaar wordt de warmste Koningsdag (Woningsdag) ooit

De warmste 27 april ooit wordt het niet. Maar sinds we Koningsdag kennen, vanaf 2014, wordt het wel de warmste Koningsdag (dit jaar Woningsdag) ooit. Dat meldt Weer.nl.

De temperatuur kan maandag in het oosten en in het zuiden lokaal oplopen tot 22 graden. Verwacht wordt dat in De Bilt 19 graden wordt gemeten en op de stranden wordt het zo’n 16 graden. Het wordt een zonnige dag, zonder neerslag.

De afgelopen jaren ontbrak het lenteweer. Zo was het vorig jaar vrij wisselvallig en koel met zo’n 13 graden overdag. 2016 en 2017 waren de jaren waarop het het koudst was op Koningsdag. Toen werd overdag maximaal zo’n 10 graden gemeten in De Bilt.

Woningsdag

Met dit lekkere weer kunnen we Koningsdag dit jaar helaas niet vieren zoals we gewend zijn. Koningsdag is door de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KVOB) dit jaar namelijk omgedoopt tot ‘Woningsdag’. Met onder meer een digitale kleedjesmarkt, brieven van kinderen voor de koning en een nationale toost.

Half maart werd de nationale viering van Koningsdag op 27 april in Maastricht geschrapt vanwege het nieuwe coronavirus.

Volgende week weer minder warm

Dinsdag slaat het lenteweer om. Dan krijgen we te maken met buien en kan het gaan onweren. De hele week zullen de middagtemperaturen de 20 graden nergens meer bereiken. Donderdag wordt het zelfs maar 12 tot 15 graden.