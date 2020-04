Motorrijlessen zijn een van de eerste dingen die worden toegestaan als de corona-maatregelen verder versoepeld kunnen worden. Dat zegt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur na vragen van Hart van Nederland. “We zijn nu aan het kijken naar versoepeling en dan staan de motorrijlessen bovenaan het lijstje.”

Op dit moment zijn motorrijlessen, net als andere rijlessen, tot 20 mei verboden. Ondanks die maatregel, blijkt dat sommige rijschoolhouders toch les blijven geven. Ze vinden het onterecht dat de motorrijlessen niet door kunnen gaan, omdat er hierbij vrijwel geen contact is tussen leerling en instructeur.

Al voor 20 mei motorrijles?

De minister benadrukt dat dit niet is toegestaan, maar ziet ook dat instructeurs geen contactberoep hebben. “We hebben ervoor gekozen om alle rijlessen te verbieden in het kader van eenduidigheid. De boodschap was: blijf thuis en dan past het niet om motorrijlessen te nemen.” Nu wordt gekeken naar versoepeling, zouden de lessen misschien ook weer kunnen worden hervat.

Maar of dat al lukt voor 20 mei, de datum waarop het verbod nu zou aflopen, wil de minister nog niet zeggen. “Daarvoor moet ik de adviezen van experts afwachten. Maar het staat bovenaan het lijstje op ons ministerie.” Het zou dus nog wel langer kunnen duren voordat ook rijlessen voor auto’s en vrachtwagens worden hervat.