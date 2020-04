Brabants café komt met slimme oplossing: de bierdrone

Café-eigenaar Marc Rijnen uit Moergestel bereidt zich alvast voor op hoe we straks nog een terrasje kunnen pakken tijdens de anderhalvemetersamenleving. Biertjes worden in zijn café nu rondgebracht met een drone. Helaas is dit niet echt dé oplossing die de horeca gaat redden. Het gaat niet om een echte bierdrone, maar om een ludieke actie in barre tijden.

Rijnen plaatste een filmpje van de actie op de Facebookpagina van zijn Speciaal biercafé ‘De Veerkes’ in Moergestel. “Het is in het echt niet te doen. Ik wil de mensen vooral laten lachen in deze moeilijke tijd”, geeft hij als toelichting aan Hart van Nederland.

Te veel wind

De drone in het filmpje was geleend en het biertje nep, geeft de cafébaas toe. “Drones zijn erg duur en je mag niet overal vliegen. Verder kom je in de problemen met de wind. Het is ook niet erg veilig. Stel dat je per ongeluk te dicht bij iemands haar komt en het afscheert!”

Hij is dus niet van plan om echt een drone in te gaan zetten straks, maar op Facebook wordt het filmpje met groot plezier ontvangen. Iemand vraagt zich in de comments zelfs af of de drone niet ‘even langs zijn huis kan vliegen om een biertje te bezorgen’.

‘Binnen een jaar failliet’

Met café de Veerkes gaat het door de coronacrisis op het moment niet goed. “Ik heb een buffer kunnen opbouwen tijdens carnaval, maar momenteel verliezen we zestig à zeventig procent aan omzet”, zegt Rijnen bezorgd.

Hij probeert op dit moment nog wat geld binnen te halen door ijs en afhaalbier te verkopen, maar Rijnen is bang dat dit niet genoeg zal zijn. “Ik houd dit nog geen jaar vol.” Hopelijk komt de kroegbaas voor die tijd op een creatief idee dat de zaak wél gaat redden.

Beeld: Café de Veerkes