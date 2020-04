De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 4.711.

In totaal zijn er tot nu toe 38.802 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 10.685 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 800 patiënten op de intensive care.

Update 06:15 – Meerderheid wil ‘veilige’ corona-app gebruiken

Ruim de helft van de Nederlanders zegt een zogenoemde corona-app op zijn telefoon te willen installeren. Maar er is wel een belangrijke voorwaarde: de app moet aan alle privacy- en veiligheidseisen voldoet. Dat meldt het AD donderdag op basis van onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam onder 900 mensen.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei eerder dat minimaal zestig procent van de Nederlanders de app moet gebruiken wil deze succesvol ingezet kunnen worden in de strijd tegen het virus. De onderzoekers denken dat dit mogelijk is.

Nog eens een kwart van de bevolking is namelijk over te halen onder bepaalde voorwaarden. Zo zou een deel de bluetooth-app installeren als het daarmee weer mogelijk wordt om in grotere groepen samen te komen. Ook zouden gebruikers graag zien dat ze zelf een coronatest kunnen krijgen als ze de melding krijgen dat ze dicht bij een besmet persoon zijn geweest.