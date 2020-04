De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Basisscholen gaan deels weer open, maar grote evenementen en sportwedstrijden zijn tot zeker 1 september geschrapt. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 4.566. In totaal zijn er tot nu toe 38.416 mensen in ons land positief getest op het virus. De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 10.609 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest). Er liggen op dit moment in totaal 905 patiënten op de intensive care. Bekijk op deze kaart het aantal ziekenhuisopnames per gemeente.



Update 08:15 – Ruim 250 nepnieuwsberichten over corona verspreid via Twitter

Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland zijn 251 onbetrouwbare nieuwsberichten over COVID-19 via Twitter verspreid. Dat meldt het Datajournalistiek platform Pointer (KRO-NCRV) na onderzoek.

Voor het onderzoek verzamelde Pointer bijna 1,2 miljoen Nederlandstalige tweets van de afgelopen twee maanden waarin de woorden corona, coronavirus, #coronavragen, COVID of NCOV voorkwamen. De bronnen van de ruim 250 nepberichten die rondgaan zijn volgens Pointer onder meer websites als De Dagelijkse Standaard, Sceptr, Fenixx, Xander Nieuws en Amalek. Ook in Youtube-video’s van Robert Jensen, Ongehoord Nederland en Café Weltschmerz worden geregeld onjuiste en onbewezen uitspraken over het coronavirus gedaan, aldus het platform.

Volgens de onjuiste berichten liegen het RIVM, de medische wetenschap en de overheid over de ernst van het virus. Of het gaat over het niet-bewezen verband tussen 5G en COVID-19 en valse claims over geneesmiddelen.

Update 07:36 – ‘Lachende bussen’ vrolijkt automobilisten A4 op

Automobilisten die op de A4 langs Bergen op Zoom rijden worden sinds kort begroet door een paar lachende bussen. Bij het bedrijf Zeebra Tours staan door de coronacrisis veel van de voertuigen stil. Een monteur van het bedrijf kwam met een idee om de bussen te voorzien van een vrolijk uiterlijk.

Na wat knip- en plakwerk is dit het resultaat:

Update 06:46 – NS laat iets meer intercity’s rijden

De NS zet met ingang van woensdag iets meer intercity’s in. Zo wordt het makkelijker om de anderhalve meter afstand te houden in de trein. Het spoorbedrijf roept nog steeds op alleen te reizen als het echt noodzakelijk is en anders thuis te blijven. “Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers en andere mensen voor wie reizen met de trein echt noodzakelijk is.”

De NS stelde de basisdienstregeling in op 21 maart. Vanaf elk station vertrok twee keer per uur een trein in elke richting. Dat waren vooral sprinters, met hier en daar een paar intercity’s. Met de verruiming van de basisdienstregeling vertrekt vanaf bijna ieder station waar normaal intercity’s stoppen, minstens één keer per uur een intercity. De IC Direct rijdt weer twee keer per uur tussen Amsterdam en Rotterdam.

De NS waarschuwt dat reizigers ook in de verstevigde basisdienstregeling te maken kunnen krijgen met een langere reistijd en vaker overstappen. Het advies is de reis kort voor vertrek te plannen.

Lees verder: Ov-bedrijven breiden hun coronadienstregeling iets uit

Update 06:21 – ‘Lockdown leidt tot meer stress en ongezondere leefstijl’

De coronacrisis heeft de leefstijl van de meeste Nederlanders niet gunstig beïnvloed. Ruim een derde beweegt minder sinds de lockdown, velen hebben meer last van stress en het overgrote deel heeft zijn eetgedrag niet aangepast. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos, in samenwerking met de Volkskrant, onder ongeveer duizend Nederlanders.

Op de vraag hoe hun gedrag de afgelopen twee weken anders is ten opzichte van de periode voor de coronacrisis, zegt 13 procent vaker te bewegen en te sporten, en 18 procent gezonder te eten. Maar daar staat tegenover dat 38 procent zegt juist minder te bewegen of sporten. Van de ondervraagden ervaart 35 procent meer stress, met name jongeren (40 procent). Een grote meerderheid zegt wat gezond eten betreft niets te hebben veranderd (73 procent).

Veel mensen blijven vasthouden aan hun gewoonten van voor de crisis. Dat is niet vreemd, zeggen deskundigen: gedrag veranderen is erg moeilijk. Daarbij speelt je leefomgeving een belangrijke rol; de plek waar nu juist veel mensen in vastzitten. Met name stress zorgt voor veel problemen.

Update 06:03 – Trainingen jeugdvoetbal beginnen met strakke regels

In de meeste gemeenten mogen jeugdvoetballers woensdag weer gaan trainen. De versoepeling van de coronamaatregelen door het kabinet zorgen ervoor dat kinderen tot en met 12 jaar (ruim 300.000 KNVB-leden) weer mogen trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (bijna 275.000 KNVB-leden) geldt de 1,5 meterregel wel. De voetbalbond publiceerde dinsdag een aantal protocollen waaraan alle betrokkenen zich moeten houden.

Voor spelers geldt dat je uiteraard niet moet komen trainen als je klachten hebt of als iemand in hetzelfde huishouden de voorgaande veertien dagen positief is getest op het virus. Verder moet je onder meer je komst vooraf melden, reis je het liefst alleen of begeleid door een persoon uit hetzelfde huishouden, kom je in sportkleding naar de club waar de kleedkamers gesloten blijven.

De voetbalbond heeft verder protocollen opgesteld voor ouders, trainers en bestuurders. Ook in andere sporten kan er weer voorzichtig getraind worden door jeugd.

Update 05:23 – De Bijenkorf weer open voor publiek

De Bijenkorf-winkels die vanwege het coronavirus hun deuren hadden gesloten, gaan woensdag weer open. Klanten die de winkel bezoeken, zullen zich wel aan verschillende veiligheidsmaatregelen moeten houden.

Alle filialen van De Bijenkorf gingen op 17 maart op eigen initiatief dicht om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De keten heeft in zeven steden in Nederland een winkel, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Verder heeft de Bijenkorf een distributiecentrum in Tilburg.

In de winkels wordt de 1,5 meterafstandsregel van kracht. Verder is het aantal klanten dat tegelijkertijd in de winkels wordt toegelaten beperkt. Ook zijn er looproutes aangebracht en horeca- en cosmeticadiensten zijn niet beschikbaar.

Update 05:11 – Later op de dag opnieuw crisisberaad over corona

Woensdagmiddag praten de meest bij de coronacrisis betrokken ministers opnieuw over de stand van zaken. De bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zal de komende weken naar verwachting één keer per week plaatsvinden. De afgelopen weken was dat vaak twee keer per week.

De Tweede Kamer debatteert deze week niet plenair over de aanpak van de crisis. De afgelopen weken deed de Kamer dat wel elke week, met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge. Maar vorig week gaf De Jonge aan eens per twee weken te willen debatteren over corona. De meeste partijen zijn het daar mee eens.

Oorspronkelijk had de Kamer nu twee weken meireces, maar de fracties werken toch door in verband met de corona-uitbraak. Zo is er woensdag een overleg over de maatregelen in het onderwijs. Donderdag krijgt de Kamer een technische briefing over testen en beschermingsmiddelen tegen het coronavirus.

Ook het wekelijkse kabinetsberaad gaat vrijdag door.

Update 02:31 – Minder bevolkingsgroei vanwege nieuwe coronavirus

De Nederlandse bevolking is het afgelopen kwartaal minder gegroeid dan dezelfde periode een jaar eerder. Vanwege het nieuwe coronavirus oversteeg het aantal overlijdens het aantal geboortes. De bevolking groeide alleen vanwege migratie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bevolking groeide het afgelopen kwartaal met 15.500 mensen, 8500 minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Halverwege maart begon het aantal sterfgevallen vanwege het nieuwe coronavirus op te lopen. Mede daardoor zijn het afgelopen kwartaal 3000 meer mensen overleden dan geboren. De bevolking groeide nog wel, omdat meer mensen naar Nederland verhuisden dan naar het buitenland vertrokken.

Maar CBS-socioloog Tanja Traag ziet ook tekenen dat de migratiestromen zijn geraakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Zo zijn in maart veel Nederlanders weer hier naartoe verhuisd. “Dat zijn bijvoorbeeld mensen die voor hun werk in het buitenland waren en vanwege corona weer terug zijn gekeerd.” Sommigen zagen juist af van emigratie. “Bijvoorbeeld mensen die denken van: die baan bij de VN in New York gaat nu niet werken, ik blijf.”

In het afgelopen kwartaal kwamen bijna 2000 meer Polen naar Nederland dan er vertrokken. Daarmee zijn mensen met een Poolse achtergrond nog steeds de grootste migrantengroep. Maar al vanaf januari neemt het aantal mensen dat naar Polen vertrekt toe, terwijl het aantal immigranten uit het land afneemt. Traag vermoedt dat dit ook deels te maken heeft met het coronavirus. Het aantal immigranten uit India en Turkije begon in maart af te nemen. “We verwachten het effect van het coronavirus op de migratie nog veel duidelijker te zien als de data van april binnenkomen”, aldus Traag.