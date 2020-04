De toenemende drukte op straat komt niet zonder risico. Gaat het aantal besmettingen met en doden door het coronavirus daardoor weer oplopen, dan duurt het alleen maar langer voordat bijvoorbeeld kroegen en kappers weer opengaan.

Dat stelde premier Mark Rutte na afloop van het wekelijkse beraad rond de coronacrisis. De cijfers in de gezondheidszorg laten volgens Rutte zien dat het de goede kant opgaat. Maar het is wel zaak die goede trend vast te houden, aldus de premier. “Blijf zoveel mogelijk thuis, dat blijft voor ons allemaal gelden.”

Coronamaatregelen verrommelen

Rutte: “Het lijkt erop dat het naleven van de maatregelen een beetje aan het verrommelen is. Als de cijfers, doordat mensen toch te veel de straat op gaan, minder goed worden, dan wordt het heel moeilijk om te gaan versoepelen.”

“Winkelen is géén uitje”, benadrukt de minister-president. Reizen met het ov voor een dagje uit is ook niet de bedoeling. “Het ov is voor mensen die naar werk moeten en niet voor plezierreisjes.”

Ook over de dalende cijfers heeft Rutte iets te zeggen. “In de ziekenhuiscijfers zit een vertraging”, legt hij uit. Hij noemt de ziekenhuiscijfers ‘gevoelig bezit’. Mensen kunnen pas na een paar weken merken dat ze ziek zijn. “En dan kan het nog zo zijn dat iemand die naar het ziekenhuis moet, over een paar weken pas naar de IC gaat.”

