Kleinschalige optredens bij zorgcentra in Noord-Holland weer toegestaan

Burgemeesters in Noord-Holland Noord staan per direct weer kleinschalige optredens toe op de terreinen van verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit maakte de veiligheidsregio donderdag bekend.

Burgemeesters van onder meer Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Schagen en Medemblik vergaderden in de ochtend over het verbod op muziekoptredens bij zorgcentra, dat eerder tot onbegrip en boze reacties had geleid.

Geen promotie

Nu is besloten weer kleinschalige optredens toe te staan per 30 april, in binnentuinen en buitenplaatsen van de centra> Dit mag alleen als de artiesten vooraf toestemming hebben gekregen van de beheerder van het verpleeg- of verzorgingshuis.

Het is volgens de burgemeesters niet de bedoeling dat artiesten van tevoren hun optreden promoten, omdat het optreden alleen bedoeld is voor de bewoners. “We doen een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de artiesten, inwoners en verzorgingshuizen om ervoor te zorgen dat het optreden geen publiek van buiten trekt”, laat de veiligheidsregio weten.