Optredens bij verzorgingshuizen verboden: 'Wij gaan gewoon door'

Bewoners van verzorgingshuizen tijdens de coronacrisis verblijden met een muzikaal optreden: Gert Jan Oplaat uit Markelo was er de afgelopen weken druk mee. Maar nu is het hem verboden door de Veiligheidsregio Twente, tot groot ongenoegen van Oplaat.

“Dit is vaak het enige wat mensen nog hebben, nu ze geen familie op bezoek krijgen. Ik heb letterlijk tranen gezien”, vertelt Oplaat aan Hart van Nederland. “En niet omdat we zo slecht zingen”, voegt hij er lachend aan toe. Oplaat treedt samen met Anita Bolink op als Brook Duo. Ze zingen in de streektaal.

Linten spannen

“We doen dit nu een week of vijf. Het ging altijd prima. Meestal doen we één à twee optredens per week.” Oplaat zegt rekening te houden met alle regels. “We komen met zijn drieën, want er is altijd een geluidsman mee. We rijden allemaal apart naar een optreden toe. Als we aankomen, spannen we linten. We houden soms tien ofwel twintig meter afstand.” Tijdens de optredens zitten bewoners vaak op hun eigen balkon, of op een gezamenlijke plek met voldoende afstand.

Maar dan komt er een telefoontje: Brook Duo is in overtreding en de optredens worden niet langer getolereerd. “Ze zijn bang dat mensen uit de buurt komen kijken. Maar we kondigen onze optredens expres niet van tevoren aan.”

‘Wij gaan gewoon door’

Oplaat is niet onder de indruk van het verbod. “Prima, ze doen hun best maar. Maar wij gaan gewoon door”, reageert hij. Komende vrijdag staat het volgende optreden gepland. De zanger – en tevens oud-VVD-Kamerlid – vindt het vreemd dat de regels per regio verschillen. Elke Veiligheidsregio heeft een eigen noodverordening voor de coronacrisis. Oplaat pleit voor het aanpassen van de regels.

Morgen heeft de Veiligheidsregio een overleg, weet Oplaat. Hij verwacht dat de regels worden aangepast, omdat er anders ‘een massale opstand komt hier in Twente’.

Na een boos bericht op Facebook stromen de reacties binnen bij Oplaat. “Het bericht is meer dan 300.000 keer bekeken en iedereen is massaal verontwaardigd. Er zijn letterlijk duizenden reacties.” Een advocaat heeft inmiddels contact opgenomen met Oplaat en biedt zich pro deo aan om eventuele boetes aan te vechten. Tot een boete is het vooralsnog niet gekomen.