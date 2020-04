Door de coronacrisis komen minder asielzoekers naar Nederland

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus komen er minder asielzoekers naar Nederland. In maart werden 1025 eerste asielaanvragen gedaan. In dezelfde maand vorig jaar waren dat er nog twee keer zoveel.

Het aantal eerste asielaanvragen lag in maart ook aanzienlijk lager dan in januari en februari. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er normaal gesproken juist meer asielaanvragen in maart dan in februari.

Syrische asielzoekers

De meeste asielzoekers komen uit Syrië. In de eerste drie maanden van het jaar vroegen 1100 Syriërs asiel aan in Nederland. Daarna komen Algerijnen, Turken, Marokkanen en Nigerianen. De instroom van Moldaviërs is vrijwel helemaal gestopt. Vorig jaar stopten juist bussen vol Moldaviërs bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel.

Wie een voorlopige verblijfsvergunning krijgt, mag familieleden laten overkomen, maar dat gebeurde in maart ook veel minder. In maart kwamen 125 nareizigers ons land binnen. Dat is ongeveer een kwart van het aantal in januari en in februari. Ook dat komt volgens het CBS door de coronacrisis.

Ambassades gesloten

Veel consulaire diensten van Nederlandse ambassades in andere landen zijn gesloten. Daardoor kunnen familieleden niet de papieren ophalen die ze nodig hebben om naar Nederland te komen. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen 1060 gezinsleden naar Nederland. Bijna de helft kwam uit Eritrea.

ANP/Redactie