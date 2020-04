Meerderheid Nederlanders zou 'veilige' corona-app installeren

Ruim de helft van de Nederlanders zegt bereid te zijn om een zogenoemde corona-app op zijn telefoon te installeren. Er is wel een belangrijke voorwaarde: de app moet aan alle privacy- en veiligheidseisen voldoet. Dat meldt het AD donderdag.

De krant baseert zicht op een representatief onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam onder 900 mensen. Hieruit blijkt dat jongeren en jongvolwassenen vaker bereid zijn om een corona-app te gebruiken dan ouderen.

Minimaal zestig procent

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gaf eerder aan dat minimaal zestig procent van de Nederlanders een corona-app moet gebruiken, wil deze succesvol ingezet kunnen worden in de strijd tegen het virus. De Rotterdamse onderzoekers denken dat deze dekkingsgraad haalbaar is.

Nog eens een kwart van de bevolking is namelijk over te halen onder bepaalde voorwaarden. Zo zou een deel de bluetooth-app installeren als het daardoor weer mogelijk wordt om in grotere groepen samen te komen. Ook zouden gebruikers graag zien dat ze zelf een coronatest kunnen krijgen als ze de melding krijgen dat ze dicht bij een besmet persoon zijn geweest.

