Koninklijke Horeca Nederland staat positief tegenover mondkapjesplicht

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) staat positief tegenover een mogelijke mondkapjesplicht in de horeca. Dat zegt Dirk Beljaarts, directeur van KHN, tegen Hart van Nederland. Dit naar aanleiding van het nieuws dat mondkapjes vanaf zaterdag in België verplicht worden in onder andere de horeca.

De KHN en de Nederlandse Staat stonden donderdagochtend tegenover elkaar tijdens een kort geding om versoepelingen van de coronaregels af te dwingen. De horeca wil meer vrijheid en de overheid wil koste wat het kost het coronavirus binnen de perken te houden.

Kort geding

In het kort geding eiste de horecabranche onder meer dat in horecagelegenheden de afstandsnorm van 1,5 meter zowel binnen als buiten niet meer zou gelden voor groepen tot en met negen personen. Ook als ze uit verschillende huishoudens komen. Daarnaast eiste de ondernemersvereniging dat de overheid met “objectieve criteria” komt op basis waarvan versoepelingen voor de horeca in de toekomst kunnen plaatsvinden. Ook vroeg de branche de overheid om extra financiële steun.

Lees ook: ‘De horecabranche valt gewoon om’

Zo’n 40 procent van de horecaondernemingen is al technisch failliet en afhankelijk van schuldeisers, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. “De afgelopen week zijn we meerdere keren gebeld door ondernemers die geen uitweg meer zien en zichzelf van het leven dreigen te beroven. Dat is heel heftig”, vertelt Willemsen.

Maar volgens de Nederlandse overheid is het coronavirus nog steeds gevaarlijk en is er dus geen reden om de regels voor de horeca te versoepelen. “Het handhaven van de 1,5 meter afstand blijft cruciaal, ook in de horeca. We zien nu al hoe moeilijk dat is”, aldus de advocaat namens de Staat.

Veel cafés dreigen failliet te gaan, zegt de branche. “Eisers beseffen dat ook andere branches worden getroffen. Maar horeca wordt door de minister achtergesteld. Cultuur wordt ook getroffen, maar voor hen is extra steunpakket.” #hvnl — Anne Kruijsen (@AnneHvNL) July 23, 2020

Het water staat de horecabranche evenwel aan de lippen. “De horecabranche valt gewoon om”, betoogde de advocaat van KHN donderdag tijdens de zitting.

Lees ook: Amsterdam neemt extra coronamaatregelen: ‘nieuwe lockdown is laatste wat we willen’

Aan het eind van de zitting kwamen beiden partijen tot een deal om later weer in gesprek te gaan. Ze praten begin augustus weer verder. Tijdens die nieuwe gesprekken kan het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden tot anderen in ieder geval niet ter discussie staan, zei de advocaat namens de Staat.

Discussie over mondkapjes laait weer op

In Nederland laait de discussie over het dragen van mondkapjes weer op. Heeft het wel nut om ze te dragen in de buitenlucht of creëert het een schijnveiligheid, wat mogelijk kan leiden tot meer besmettingen omdat mensen met mondkapjes zich onaantastbaar wanen?

Lees ook: Burgemeesters Aboutaleb en Halsema willen kijken naar extra coronamaatregelen

Burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam en burgemeester Halsema van Amsterdam willen dat er gekeken gaat worden naar extra coronamaatregelen. Zo vragen ze het kabinet om het dragen van mondkapjes op meer plekken verplicht te stellen, want volgens Aboutaleb gaat men tegenwoordig laks om met de anderhalvemeterregel. ”Wat in veel landen gebeurt: het huis uit, een mondkapje op. Dat is ook het beste te handhaven. Je hebt hem op of je hebt hem niet op”, zegt Aboutaleb tegen Nieuwsuur.

Vragen

Voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, is nog geen voorstander van een mogelijk mondkapjesplicht. Hij heeft nog wel een paar vragen bij het dragen van het beschermingsmiddel. ”Hoe schoon zijn mondkapjes op een gegeven moment en hoe veilig zijn ze nu echt? Er is wetenschappelijk nog geen overtuigend verhaal over dat het echt wel helpt”, vraagt hij zich af. Ook verwacht hij het het boetes gaat regenen als zo’n maatregel te snel wordt ingevoerd.

Volgens Bruls wordt het een chaos als op korte termijn een mondkapjesplicht zou worden ingesteld. ”Ik kan niet garanderen dat mijn mensen dat allemaal goed kunnen regelen. Dat gaat niet gebeuren. Alles is te handhaven, maar dan moet je het wel tijd geven. Het is midden in de zomer en ook onze handhavers hebben even rust nodig. In juli zijn er maatregelen aangekondigd en daar zijn we op ingesteld. We zijn geen computers met zijn allen, ook niet onze handhavers.”

Lees ook: Minister Grapperhaus spreekt Nederlanders streng toe: houd je aan de coronaregels

Ook winkeliers staan niet negatief tegenover een mondkapjesverplichting. Het wordt tegenwoordig steeds drukker en anderhalf meter afstand houden is niet altijd een optie. ”Een mondkapje geeft dan een veilig gevoel”, zegt Pauline Buurma, Straatmanager in de Amsterdamse Kalverstraat.

‘Geen wetenschappelijk bewijs’

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daarentegen blijft bij het eerdere standpunt. over mondkapjes. “Wij zien geen eenduidig wetenschappelijk bewijs dat het werkt”, zegt een woordvoerster van het instituut. “Het belangrijkste blijft: houd afstand en vermijd drukte.”

Door mondkapjes in de openbare ruimte verplicht te stellen, zoals in andere landen in toenemende mate gebeurt, “geef je ook de verkeerde boodschap af”, aldus de woordvoerster.

Mondkapje in België

Belgen zullen vanaf zaterdag vaker een mondkapje in openbare ruimtes moeten gaan dragen. In bijvoorbeeld drukke winkelstraten, op markten, in openbare gebouwen en in de horeca wordt dat verplicht.

In restaurants en cafés moeten klanten een mondmaskertje dragen als ze zich verplaatsen, bijvoorbeeld om naar hun tafel of het toilet te gaan. Ook moet de horeca gegevens van de klanten gaan registreren. Dat heeft premier Sophie Wilmès na afloop van een vergadering met de Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakt.

Het longvirus flakkert in België sinds twee weken weer op. Volgens Wilmès is er sprake van een “zorgwekkende situatie” en is het opvallend dat nieuwe besmettingen nu vooral onder de 20- tot 30-jarigen worden geconstateerd. “Vaak wordt het virus doorgegeven op huwelijken, familiebijeenkomsten en feesten”, zei ze. Mensen moeten hun sociale contacten daarom tot vijftien blijven beperken.