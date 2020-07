Amsterdam neemt extra coronamaatregelen: 'nieuwe lockdown is laatste wat we willen'

De gemeente Amsterdam gaat extra maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo komen er meer handhavers op de Wallen, het Rembrandtplein en het Leidseplein, om erop toe te zien dat de anderhalvemeterregel daadwerkelijk wordt nageleefd.

Ook mag er vanaf dit weekend tot 1 september geen alcohol meer worden verkocht in winkels in het Wallengebied. Drank zou ervoor zorgen dat men zich minder goed aan de maatregelen houdt. In het gebied zal op vrijdag- en zaterdagavond eenrichtingsverkeer worden ingesteld en als het ondanks dat nog te druk is, kan het gebied worden afgesloten voor bezoekers.

Lees ook: Winkeliers willen mondkapjes verplichten in drukke straten: ‘In de trein zijn we het ook gewend’

In de Kalverstraat zal zaterdag en zondag eveneens eenrichtingsverkeer worden ingesteld als de drukte daar toeneemt. De richting loopt dan vanaf de Dam richting het Muntplein en vanaf de Heiligeweg is geen toegang tot de Kalverstraat. Vanaf het Spui wordt het publiek dan richting De Munt geleid. Ook hier geldt: wordt het dan toch nog te druk, dan wordt de straat tijdelijk afgesloten. Bezoekers worden over de maatregelen geïnformeerd via tekstkarren en social media.

Lees ook: Lakse Nederlanders zorgen voor corona-brandhaardjes: ‘Wake up-call voor Nederland’

Dagjesmensen

Burgemeester Femke Halsema heeft advies gevraagd aan het landelijke Outbreak Management Team, met deze maatregelen als resultaat. Ze roept alle dagjesmensen en toeristen bovendien op om goed na te denken over een bezoek aan de hoofdstad, drukte vooral te vermijden en zich aan de anderhalvemeterregel te houden. “Alleen met elkaar kunnen we nieuwe uitbraken van het virus voorkomen. Een nieuwe lockdown is het laatste wat we willen”, aldus de burgemeester.

Lees ook: Burgemeesters Aboutaleb en Halsema willen kijken naar extra coronamaatregelen

De maatregelen zijn uitvoerig besproken met ondernemers uit de binnenstad, een nieuw overleg volgt na dit weekend.