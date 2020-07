Als de coronabesmettingen blijven toenemen moeten er extra maatregelen worden genomen en daar moet nu al op geanticipeerd worden. Dat vinden de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

Beiden vragen het kabinet om het dragen van mondkapjes op meer plekken verplicht te stellen, want men gaat tegenwoordig “sleets” om met de anderhalvemeterregel, zegt Aboutaleb tegen Nieuwsuur. “Wat in veel landen gebeurt: het huis uit, een mondkapje op. Dat is ook het beste te handhaven. Je hebt hem op of je hebt hem niet op.”

Controleren

Maar Aboutaleb pleit voor nog een andere maatregel: mensen die positief zijn getest móeten in quarantaine en dan wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd of mensen zich daar ook aan houden. Zo niet, “dan leg je een boete op”. Nu gaat men veel te laks om met zelfquarantaine en willen veel mensen bovendien niet kwijt met wie ze contact hebben gehad. Hierdoor wordt het achterhalen van de besmettingsbron voor de GGD erg moeilijk. “En je merkt dat als we de kennissenkring in beeld hebben, die kennissenkringen niet bereid zijn om de quarantainemaatregelen te accepteren en thuis te blijven.”

Huiskamer vol met mensen

De burgemeester houdt alvast zijn hart vast voor de gevolgen van onder meer het Offerfeest, dat 30 juli begint. “Dat is traditiegetrouw het feest waar heel veel mensen bij elkaar komen. Voor je het weet zitten in een huiskamer twintig, dertig mensen.”

Hij roept de mensen die het feest volgende week zullen vieren op het vooral binnen één huishouden te laten plaatsvinden. Nodig geen mensen uit en ga ook niet bij anderen op bezoek. “We hebben de afgelopen periode in Rotterdam bij heel veel Rotterdams-Marokkaanse gezinnen, zo’n acht in totaal, veertig besmettingen geconstateerd”, aldus Aboutaleb. “Allemaal het gevolg van groepsbijeenkomsten thuis.”

‘Geen bewijs dat mondkapjes werken’

Het standpunt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over mondkapjes in de openbare ruimte blijft overigens ongewijzigd. “Wij zien geen eenduidig wetenschappelijk bewijs dat het werkt”, zegt een woordvoerster van het instituut. “Het belangrijkste blijft: houd afstand en vermijd drukte.”

Door mondkapjes in de openbare ruimte verplicht te stellen, zoals in andere landen in toenemende mate gebeurt, “geef je ook de verkeerde boodschap af”, aldus de woordvoerster.