Veiligheidsberaad nu geen voorstander van mondkapjesplicht

De voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls is niet direct voorstander van het invoeren van een mondkapjesplicht in Nederland.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam pleitte woensdagavond in het programma Nieuwsuur voor een onderzoek door het kabinet om het dragen van een mondkapje buitenshuis verplicht te stellen als de coronacijfers blijven stijgen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema steunt die oproep.

Overtuigend verhaal

“Ik ben het wel eens met degenen die zeggen; gaan we dat wel opbrengen en past het wel in de kern van het beleid wat wij in Nederland voeren, die van 1,5 meter afstand houden”, zei Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen, in het radioprogramma Spraakmakers. “Hoe schoon zijn mondkapjes op een gegeven moment en hoe veilig zijn ze nu echt? Er is wetenschappelijk nog geen overtuigend verhaal over dat het echt wel helpt. Als het dan betekent dat we midden in de zomer, terwijl iedereen in een andere stand van vier maanden 1,5 meterbeleid zit, dit moeten gaan vragen, dan gaat het boetes regenen, want ik weet niet of Nederland daaraan toe is na alles wat we de afgelopen periode hebben gedaan.”

Volgens Bruls wordt het een chaos als op korte termijn een mondkapjesplicht zou worden ingesteld. “Ik kan niet garanderen dat mijn mensen dat allemaal goed kunnen regelen. Dat gaat niet gebeuren. Alles is te handhaven, maar dan moet je het wel tijd geven. Het is midden in de zomer en ook onze handhavers hebben even rust nodig. In juli zijn er maatregelen aangekondigd en daar zijn we op ingesteld. We zijn geen computers met zijn allen, ook niet onze handhavers.”

‘Onderzoek mondkapjes in openbare ruimte’

“De invoering van mondkapjes op drukke plekken in de openbare ruimte lijkt me zeker het onderzoeken waard”, bevestigde Halsema de woorden van haar Rotterdamse collega donderdag. “Ik weet dat Amsterdamse ondernemers in de drukke binnenstad hier ook om vragen.”

Bruls zegt de oproep van Aboutaleb en Halsema te kennen: “Maar deze opvatting wordt niet breed gedragen in burgemeestersland.”