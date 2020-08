Twee derde van de Nederlanders is minder gelukkig door corona

De coronacrisis trekt een zware wissel op het levensgeluk van Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2.650 landgenoten. Maar liefst twee derde zegt dat corona een negatieve invloed heeft op hun leven.

Bovendien maken Nederlanders zich niet alleen druk om hun eigen levensgeluk, ook de staat van het ons land baart veel mensen zorgen. Bijna zeven op de tien deelnemers vindt namelijk dat het leven in Nederland er in de afgelopen jaren niet beter op is geworden. 20 procent meent dat het leven er wel op vooruit is gegaan.

Ondanks de negatieve invloed van corona zijn veel mensen over het algemeen nog steeds te spreken over het leven in Nederland. Meer dan de helft (53 procent) is tevreden met hun dagelijkse leven, 15 procent is zelfs zeer tevreden. Daar staat tegenover dat bijna een derde van de ondervraagden (zeer) ontevreden is.

‘Grote psychische effecten’

Dat corona een negatieve invloed heeft op het levensgeluk is niet zo gek meent psycholoog Martin Appelo. Door de maatregel waardoor iedereen anderhalve meter afstand van elkaar moet houden zijn de gevolgen van de crisis op ons psychische welzijn volgens hem niet te overzien.

Appelo is een van de medewerkers in de hulpverlening die eerder een oproep deed aan het kabinet om een einde aan de ingrijpende regel te maken. De psycholoog vindt dat er te weinig aandacht is voor de emotionele gevolgen die de coronamaatregelen op mensen hebben.

“Het Outbreak Management Team (OMT) loopt hopeloos achter de feiten aan”, stelt hij. “Ik zie nog steeds geen mensen meedenken die vanuit een psychologisch perspectief naar de coronacrisis kijken. Dat vind ik onbegrijpelijk.”

‘We doen het samen’

Minister Hugo de Jonge Volksgezondheid, ‘chef corona’ van het kabinet, zegt in een reactie dat er genoeg deskundigen betrokken zijn bij de corona-aanpak. “Daar zitten ook psychologen bij.” Er wordt volgens hem dan ook volop psychologische ondersteuning aangeboden. “Maar het OMT adviseert ons over hoe we het virus zo effectief mogelijk moeten bestrijden.”

De bewindsman merkt dat de situatie voor iedereen te lang duurt, dat het vervelend is, maar dat de overheid dat gevoel niet kan wegnemen. “Het gaat even duren en we werken er hard aan.” Een vaccin zou ons kunnen helpen naar het leven wat wij hadden, hoopt De Jonge. “Tot die tijd moeten we de maatregelen in acht nemen. Dat doen we samen.”

Immigratie, gezondheid en geld

Corona heeft op dit moment dus een grote invloed op het levensgeluk van Nederlanders, maar het is niet de enige factor. Ook het beleid van de regering in het algemeen heeft volgens velen een negatieve invloed op hun leven: bijna vier de tien ondervraagden is er niet over te spreken.

Andere onderwerpen die volgens veel landgenoten een negatief effect hebben op hun gemoedstoestand zijn immigratie (27 procent), gezondheidsproblemen (22 procent) en geldgebrek (18 procent). Ondanks de oplopende werkloosheid als gevolg van de coronacrisis leidt dit nog bij weinig mensen (8 procent) tot grote problemen.

Vertrouwen in politici?

Dat de politiek de afgelopen maanden een grote invloed heeft gehad op onze levens, moge duidelijk zijn: in de aanpak van de coronacrisis werden ingrijpende maatregelen niet geschuwd. Maar luisteren de heren en dames in Den Haag wel genoeg naar de samenleving?

Nee, vindt een overgroot deel van het Hart van Nederland-panel. Twee derde van de Nederlanders vindt dat politici niet genoeg rekening houden met de behoeften van burgers. Een kwart van de deelnemers vindt er wel genoeg geluisterd wordt. 9 procent weet het niet of heeft geen mening.

Grote onvrede in Nederland

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de onvrede het grootst is bij mensen die op oppositiepartijen hebben gestemd. Zo is 93 procent van de FvD-stemmers niet te spreken over de landelijke politiek, onder PVV-stemmers geldt dat voor 88 procent. Ook veel 50PLUS-stemmers (79 procent) zijn ontevreden.

Mensen die bij de laatste verkiezingen op een van de vier coalitiepartijen stemden, zijn – niet heel verrassend – een stuk milder voor ‘Den Haag’. Zo zegt maar 45 procent van de VVD-stemmers dat politici te weinig rekening houden met wat er in het land speelt. Bij stemmers van D66 (56 procent), CDA (60 procent) en ChristenUnie (67 procent) is de wel onvrede groter.

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt dat het niet aan de overheid is om 24 uur per dag voor het levensgeluk van een ander kan zorgen. “Dat is iets wat de gemeenschap, de familie en wij zelf kunnen doen.”

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit ruim 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond

Beeld: Pexels