Klinisch psycholoog Erik Matser is teleurgesteld in de laatste persconferentie van het premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Hij hoopte dat er meer aandacht zou zijn voor gevoelens van stress en depressie door alle coronamaatregelen, maar daar werd maar weinig tot niet over gesproken.

“We zitten nu echt op een kantelpunt”, zegt Matser tegen Hart van Nederland. “Uit recent onderzoek blijkt dat vier miljoen werkende Nederlanders dreigen uit te vallen met burn-outklachten.”

Hij ziet ook dat veel ondernemers in ‘overlevingsstand’ staan. Ze zijn continu in onzekerheid over mogelijke nieuwe coronamaatregelen en wat voor effect die op hun bedrijf zullen hebben. En dat zorgt voor flinke stress.

‘Psycholoog in OMT’

Om beter rekening te kunnen houden met de mentale en emotionele gesteldheid van Nederlanders zou er in het Outbreak Management Team (OMT) een vaste plek moeten komen voor een psycholoog, vindt Matser. “Naast een fysiek probleem is er ook een mentaal probleem bij gekomen.”

Naast de gevoelens van stress maakt Matser zich als neuropsycholoog ook zorgen om de effecten van het coronavirus op de hersenen van coronapatiënten. Veel mensen weten niet dat een virusinfectie schade kan toebrengen aan de hersenen.

Ook voor medici is er nog veel onduidelijk over wat de gevolgen zijn van ziekte door het nieuwe coronavirus. “We weten bijvoorbeeld nog niet hoe lang die schade blijft”, legt Matser tot slot uit.

Extra onderzoek

De Hersenstichting verwacht door het coronavirus een forse stijging van het aantal hersenpatiënten. “Het virus brengt tijdens en na de infectie op verschillende manieren schade aan de hersenen toe”, aldus de organisatie. Nieuwe onderzoeken moeten uitwijzen hoe ernstig dit hersenletsel is.

