Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge deden dinsdag een dringende oproep tijdens de persconferentie: vanaf nu maximaal zes mensen op visite. Maar hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders eigenlijk nog het huidige coronabeleid? We vroegen het aan ruim 2.500 deelnemers aan het Wat vindt Nederland-panel.

Het was de tweede keer binnen twee weken dat de bewindspersonen het land toespraken. Op donderdag 6 augustus keerden Rutte en De Jonge vervroegd terug van reces voor een extra ingelaste persconferentie vanwege de nieuwe opmars van het coronavirus in Nederland.

Ook toen vroegen we het Wat vindt Nederland-panel hoe het zit met het vertrouwen in het coronabeleid van het kabinet. Dat zat toen wel snor: 62 procent van de ondervraagden gaf aan in de aanpak te geloven.

‘Geen daadkracht’

Dat aantal is nu, na de tweede persconferentie waarin nauwelijks aangescherpte maatregelen werden aangekondigd, gedaald naar 56 procent. Bijna vier op de tien Nederlanders zegt nu helemaal geen vertrouwen te hebben in de corona-aanpak. Twee weken geleden was dat nog ongeveer een derde.

Een veelgehoorde klacht is dat het kabinet niet daadkrachtig genoeg optreedt. “Er moet harder gehandhaafd worden, er is geen respect voor de medemens”, vinden meerdere deelnemers. Ook wordt duidelijk dat veel mensen het huidige beleid “te verwarrend” vinden.

Het aantal besmettingen met corona in Nederland stijgt het hardst onder jongeren. Uit het vorige onderzoek bleek dat zij ook het minste vertrouwen hebben in het coronabeleid: van de ondervraagden onder de dertig jaar had de helft vertrouwen. Inmiddels is dat percentage gezakt naar 45 procent.

Minder visite?

Maar vertrouwen of niet, gaan de deelnemers aan Wat vindt Nederland zich houden aan Ruttes oproep om bij privéfeestjes maximaal zes mensen binnen te laten? Ja, zegt een grote meerderheid van 78 procent. Bijna een op de vijf zegt zich daarentegen niets aan te trekken van de verscherping.

Lees ook: Persconferentie Rutte over corona: thuis feestje vieren? 6 personen maximaal!

Bij panelleden die ouder zijn dan vijftig is de steun voor de visiteregel – logischerwijs – het hoogst met 85 procent. Jongeren zijn beduidend minder geneigd om minder mensen over de vloer te laten: slechts 63 procent zegt zich eraan te zullen houden. Een kwart van hen is gewoon nog van plan een (privé)feestje te bouwen.

