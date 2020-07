'Mark Rutte meest populaire premier van de laatste 40 jaar'

Mark Rutte’s optredens omtrent de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen vallen in goede aarde bij een grote meerderheid van de ruim 2700 deelnemers aan het Wat Vindt Nederland-panel. Op de vraag ‘wie van de laatste vijf premiers die Nederland heeft gehad vindt u de beste?’ staat de huidige premier fier bovenaan in de lijst.

De laatste vijf premiers van Nederland waren Dries van Agt (premier van 1977-1982, KVP, CDA), Ruud Lubbers (premier van 1982-1994, CDA), Wim Kok (premier van 1994-2002, PvdA), Jan Peter Balkenende (premier van 2002-2010, CDA) en dus Mark Rutte (premier van 2010-heden, VVD). Dat bijvoorbeeld Van Agt in de leeftijdscategorie ‘jonger dan dertig’ geen volle zalen trekt is natuurlijk geen verrassing omdat die leeftijdsgroep hem nooit als premier heeft meegemaakt.

Onder ‘de jonkies’ doet bijvoorbeeld een Jan Peter Balkenende het niet slecht; 16 procent van hen vond hem de beste premier. Mensen in de categorie vijftig plus zijn aanmerkelijk minder over Balkenende te spreken. Slechts 7 procent definieert hem als de beste.

‘Rutte pakte crisis goed en resoluut aan’

Mark Rutte is in álle leeftijdscategorieën populair. 36 procent van alle deelnemers vindt hem de allerbeste leider van het land. Dat lijkt hij voor een groot gedeelte te danken aan zijn zichtbaarheid en optredens tijdens de coronacrisis. “Mensen staan er helaas niet stil bij, hoe Mark Rutte en de andere premiers ons door de COVID-crisis helpen. Ook qua bedrijven. Dit terwijl zijn moeder ook nog is overleden”, zo onderbouwt één van de deelnemers zijn keuze. “Mark Rutte heeft verschillende moeilijke ambtsperiodes gehad door de crisis en corona en het toch goed opgelost en resoluut opgepakt”, vindt een ander.

‘Wilders als premier’!

Mark Rutte for president dus. Voor nu dan, want het is nu ook weer niet zo dat een meerderheid op hem zou stemmen als hij zich opnieuw verkiesbaar stelt. Eveneens 36 procent zou op het stemformulier het rondje naast zijn naam wel inkleuren, zo ook dit panellid: “Mark Rutte heeft zich het laatste half jaar vooral als een redelijk betrouwbare minister president getoond, ondanks verschillende fouten, dus verdient hij mijn stem”.

Maar, 48 procent ziet liever iemand anders. Een veelgehoorde naam? “Ze liegen en bedriegen allemaal. Het is hoog tijd voor Geert Wilders als premier!”

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.