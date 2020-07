Mark Rutte praat voor het eerst over overlijden moeder: 'Het waren heftige weken'

Premier Mark Rutte heeft gisteravond tijdens een speciale uitzending van talkshow Op1 voor het eerst verteld over het overlijden van zijn moeder. “Ik moest door, dat is mijn baan.”

De moeder van Mark Rutte, Mieke Rutte-Dilling, overleed op 13 mei op 96-jarige leeftijd. Hoewel ze in een verzorgingstehuis woonde waar het coronavirus ook rondwaarde, bleek uit een test dat ze geen corona had.”

Door de beperkende coronamaatregelen kon Rutte zijn moeder een lange tijd niet bezoeken. “Die tehuizen waren allemaal dicht, dat was heel heftig,” zegt hij in Op1. Wel werd er door de premier gebruik gemaakt van moderne technieken. “Via lieve laptopzusters konden we met haar videobellen. En in het begin konden we ook voor het raam staan en via de telefoon met elkaar praten.”

Een prima alternatief, maar totaal anders dan wat Rutte vóór het coronavirus uitbrak. “Dan bezocht ik haar met een zus op zaterdag of zondag, haalden we een Indische maaltijd en aten daar met elkaar.”

Nog bij haar geweest voor haar overlijden

De nacht voor haar overlijden kon Rutte alsnog bij zijn moeder zijn. “Toen zijn wij gebeld. Het protocol was dat een familielid erbij kon als het overlijden heel nabij is. Ik mocht er ‘s nachts heen, mijn zusje heeft er overdag gezeten.”

Na haar overlijden heeft Rutte meteen een aantal directe collega’s ingelicht, zoals Hugo de Jonge, Ferd Grapperhaus en ambtenaren met wie hij dagelijks samenwerkt. Ook wilde Rutte dat het overlijden geheim zou blijven, tot na de begrafenis. “Ik wilde niet dat de fotografen in de bosjes zouden liggen.”

“En ondertussen was u het land aan het redden,” merkt Jeroen Pauw op. Die combinatie vond de premier zelf ook bijzonder. “Ik moet daar deze zomer nog over nadenken.” Toch moest hij door. “Ik moest wel, dat is mijn baan. Je kunt dit niet doen en plotseling uit de rails rijden. Het waren heftige weken in mei nog.”

Trots op al haar kinderen

Hoewel de moeder van Rutte op hoge leeftijd was, was haar geestelijke gezondheid volgens de premier nog heel goed en kon de familie goed met haar praten. “Of ze trots was? Ja, op al haar kinderen. Ze trok mij zeker niet voor. En ze was ook heel kritisch”, vertelt Rutte met een glimlach.

Bekijk hier het fragment bij Op1:

