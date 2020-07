Rutte: 'Als ik nu moet beslissen, zou ik dit willen blijven doen'

Mark Rutte zou, als hij de keuze nu zou moeten maken, door willen blijven gaan als premier. Dat zei Rutte in de talkshow Op1, dat met een speciale uitzending terugblikte op de coronacrisis.

Wel geeft de premier aan dat hij pas na de zomer een besluit neemt. “Als je zo’n besluit neemt, dan zou het weer voor vijf jaar zijn. Dat gaat ook over hoe je de komende vijf jaar je leven inricht, dan mag je daar wel iets langer bij stilstaan dan een kwispelende labrador.”

Lees ook: Mark Rutte praat voor het eerst over overlijden moeder: ‘Het waren heftige weken’

Afschakelen om een beslissing te nemen

Rutte moet zich hierbij naar eigen zeggen afvragen of hij de ideeën en de energie wel heeft. “Maar als ik nu zou moeten beslissen, zou ik het doen.” Deze zomer wil de premier een of twee weken ‘afschakelen’ om hier een beslissing in te nemen. “Daar even fundamenteel bij stil staan kan natuurlijk geen kwaad.”