Nederland eindigt dit jaar en begint het nieuwe jaar alsnog in een volledige lockdown. Vijf weken is het land op slot om het aantal besmettingen terug te dringen. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zaterdag: 12.282, dat zijn er 281 meer dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zaterdag : 2.065, dat zijn er 31 meer dan op vrijdag

– Het aantal coronapatiënten op de intensive care op vrijdag: 560, dat zijn er 11 meer dan op vrijdag

Update 08:50 – ‘Viruswaarheid werkt samen met Amerikaanse anti-vaccinatieclub’

Actiegroep Viruswaarheid en de paar artsen die in juli een brandbrief tegen de coronawet schreven werken nauw samen met een Amerikaanse lobbyclub om desinformatie te verspreiden over het coronavaccin. Dat melden De Groene Amsterdammer, het tv-programma Pointer en het Platform Authentieke Journalistiek zondag.

De Nederlanders trekken samen op met de John Birch Society, stellen de onderzoeksjournalisten. Die lobbygroep is in 1958 opgericht en probeert nu wereldwijd coronamaatregelen tegen te werken met een netwerk van invloedrijke personen en organisaties. De Amerikaanse politicus Robert F. Kennedy is een van die personen.

Kennedy, een neef van de in 1963 vermoorde president John F. Kennedy, voert sinds vier jaar actie tegen vaccinaties vanuit de anti-vaccinatie-organisatie Children’s Health Defense. Volgens de journalisten helpt Viruswaarheid mee aan het opzetten van een Europese tak. Die zou het momenteel op de nieuwe coronavaccins hebben voorzien.

Ook de Nederlandse arts Elke de Klerk, een van de ondertekenaars van de brandbrief, werkt met de organisatie samen, concluderen de journalisten. Viruswaarheid en De Klerk kopiëren de strategieën van de Duitse arts Heiko Schöning, die lijfarts van Kennedy zou zijn. Hij voert sinds april actie tegen vaccins en corononamaatregelen.

Update 08:15 – Veel vluchten vanuit Verenigd Koninkrijk geannuleerd

Inmiddels zijn de eerste vluchten die zondag vanuit Londen op de luchthaven zouden binnenkomen geannuleerd. Om verdere verspreiding van de nieuwe Britse variant van het coronavirus te voorkomen heeft het kabinet een vliegverbod ingesteld voor het Verenigd Koninkrijk. Sinds 6.00 uur is het voor mensen verboden om vanuit het land per vliegtuig naar Nederland te komen.

De site van KLM meldt acht geannuleerde vluchten uit Londen. Schiphol meldt ook gecancelde vluchten van EasyJet. Bovendien zijn er vluchten geschrapt uit onder andere de Engelse steden Manchester en Liverpool, het Schotse Edinburgh en Belfast in Noord-Ierland.

De sites van Eindhoven Airport en Maastricht Aachen Airport vermelden voor zondag geen vluchten vanuit of naar het Verenigd Koninkrijk.

Update 07:00 – Nieuwe coronavariant hoogstwaarschijnlijk al in Nederland

De nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt waart hoogstwaarschijnlijk ook al rond in Nederland. Volgens het kabinet lijkt de mutatie hier begin december bij iemand vastgesteld te zijn. De Britse premier Boris Johnson zei zaterdagavond dat de nieuwe coronavariant tot wel 70 procent besmettelijker zou zijn.

Om verdere verspreiding te voorkomen heeft het kabinet per direct een vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk afgekondigd. Tot zeker 1 januari is het voor mensen verboden om vanuit het land per vliegtuig naar Nederland te komen. Reizen per boot, auto en trein kan nog wel, maar wordt sterk afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk.

