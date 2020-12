De nieuwe variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië is ontdekt waart hoogstwaarschijnlijk ook al rond in Nederland. Volgens het kabinet lijkt de mutatie hier begin december bij iemand vastgesteld te zijn.

De Britse premier Boris Johnson maakte zaterdagavond bekend dat er in zijn land een mutatie van het coronavirus is opgedoken die tot 70 procent meer besmettelijk zou zijn. Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat de nieuwe variant dodelijker is of dat de vaccins er minder goed tegen werken.

Mutatie in september ontdekt

De nieuwe virusstam, met de wetenschappelijke naam SARS-COV-2 VUI 202012/01, is voor het eerst in september ontdekt. De mutatie is vooral gevonden in het zuidoosten van Engeland, maar is ook in Wales vastgesteld. Verder zijn er gevallen bekend in België, Denemarken en in Australië.

Het kabinet meldt nu dat eerder deze maand bij een wekelijkse steekproef van het RIVM bij iemand een virus is vastgesteld met de variant zoals beschreven in het Verenigd Koninkrijk. Deze bemonstering wordt verder onderzocht. Met de GGD wordt gekeken om wie het gaat, hoe diegene besmet is geraakt en of meer gevallen in zijn of haar omgeving bekend zijn.

Vliegverbod voor Verenigd Koninkrijk

De gezondheidsdienst heeft de regering geadviseerd “eventuele introductie van deze virusstam vanuit het Verenigd Koninkrijk maximaal te beperken”. Om verdere verspreiding te voorkomen is per direct een vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk afgekondigd. Tot zeker 1 januari is het voor mensen verboden om vanuit het land per vliegtuig naar Nederland te komen.

Het vliegverbod geldt niet voor vrachtvervoer. Ook blijft het mogelijk om per boot, auto en trein vanaf de Britse eilanden naar ons land te reizen, maar dat wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk. Bij aankomst in Nederland is tien dagen thuisquarantaine verplicht.

Extra maatregelen onderzocht

Het kabinet onderzoekt aanvullende maatregelen tegen reizigers die op een andere manier naar Nederland willen, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Ook wordt er met andere EU-landen gekeken naar maatregelen tegen verdere verspreiding van de nieuwe Britse variant van het coronavirus.

PVV-leider Geert Wilders wil volgende week een extra Kamerdebat over de opgedoken coronamutatie. De Tweede Kamer is op dit moment met kerstreces. Wilders heeft de andere fractievoorzitters gevraagd zijn voorstel te steunen, meldt hij op Twitter. Hij kan in ieder geval op steun rekenen van Henk Krol en diens eenmansfractie.

Britse gemuteerde en mogelijk nog meer besmettelijke Corona-variant nu ook actief in Nederland. Kabinet stelt vliegverbod VK in. Collega-fractievoorzitters steun gevraagd voor extra Kamerdebat deze week. #corona #coronadebat pic.twitter.com/1NGcKMMdC5 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 20, 2020

