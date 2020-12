Het is nog te vroeg om te zeggen of het coronabeleid in ons land moet worden aangepast nu een Britse nieuwe coronavariant ook hier lijkt te zijn opgedoken. De mutatie zou zich sneller en gemakkelijker verspreiden.

Begin deze maand bleek bij een wekelijkse steekproef van gezondheidsdienst RIVM dat iemand in Nederland dezelfde versie van het coronavirus heeft. De mutatie gaat momenteel rond in het zuidoosten en oosten van het Verenigd Koninkrijk en zou volgens de Britse premier Boris Johnson tot 70 procent besmettelijker zijn.

RIVM onderzoekt scenario’s

Het RIVM onderzoekt op dit moment hoe de nieuwe coronavariant naar Nederland is gekomen. Er is nog veel onzeker, benadrukt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. De gezondheidsdienst bekijkt meerdere scenario’s, waaronder de mogelijkheid dat iemand met de coronamutatie al veel andere mensen heeft besmet.

Dat in Nederland sinds dinsdag een harde lockdown geldt, is volgens het RIVM gunstig. “In het Verenigd Koninkrijk is de nieuwe variant in september voor eerst waargenomen. Toen hadden zij net versoepeld. Dat was ongelukkig”, aldus de zegsman. “Wij zitten nu al in lockdown, dus de situatie is anders.”

Om verdere verspreiding van de mutatie tegen te gaan heeft het kabinet een vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk afgekondigd. Sinds 6.00 uur is het voor reizigers verboden om vanuit het land per vliegtuig naar Nederland te komen. “Wat je doet als er nog zoveel onzekerheid is, is de bron afschermen”, aldus de woordvoerder van het RIVM. “In dit geval Engeland.”

Londen in volledige lockdown

Maar is het voldoende om nog ingrijpendere coronamaatregelen te voorkomen? Daar valt pas iets over te zeggen als de gezondheidsdienst haar onderzoek naar de verspreiding van de coronamutatie heeft afgerond, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De Britse regering heeft de regels inmiddels flink aangescherpt vanwege de verspreiding van de nieuwe coronamutatie. Zo zit onder andere hoofdstad Londen weer in lockdown en mogen mensen alleen nog naar buiten als dat echt nodig is. Veel Britten kunnen dus niet naar familie met kerst.

