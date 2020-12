Premier Mark Rutte was maandag duidelijk: Nederland gaat vijf weken op slot. Maar daar hadden ze zondagochtend geen boodschap aan in Staphorst: zo’n 200 mensen gingen ondanks de harde lockdown samen naar de kerk. Dat mag, want voor religieuze bijeenkomsten geldt een uitzondering.

Om 9.30 uur begint de ochtenddienst van de kerkgemeenschap in de Hersteld Hervormde Kerk. Al vroeg druppelen de eerste bezoekers binnen. Vinden ze hun bezoek wel wenselijk tijdens de lockdown, vroeg Hart van Nederland aan een aantal passerende gelovigen.

‘God geeft hoop’

“Ik vind het 100 procent belangrijk dat ik naar de kerk ga”, zegt een van de kerkgangers resoluut. “Omdat God leeft. Ja, ook in deze tijd.” Een andere gelovige is het daar roerend mee eens. “Ik vind dat God toch hoop geeft en vertrouwen voor de toekomst”, legt ze uit. “We weten dat, hoe de coronacrisis ook afloopt, onze eeuwige zaligheid bij God is.”

De vrouw zegt zich geen zorgen te maken om het feit dat 200 mensen elkaar in een kerk zitten in tijden van corona. “Het aantal is gehalveerd, dus we zitten met veel minder mensen in de kerk dan voorheen. Dat zijn er nu maximaal 200, normaal kunnen er 2.300 mensen in, dus ik voel me hier veiliger dan op andere plekken.”

‘Geen misbruik’

Albert Bouwman, ouderling en woordvoerder van de kerk, erkent dat een dienst “natuurlijk” digitaal kan, “maar het is wel veel onpersoonlijker”. “Het levende woord wordt gebracht in de kerk. Dat is de werkplaats van de heilige geest.”

Volgens Bouwman wordt er door zijn kerk in Staphorst geen misbruik gemaakt van de uitzonderlingspositie die religieuze instellingen hebben. “Inderdaad zijn er veel gemeenteleden met corona, maar de zieken nemen hun verantwoordelijkheid en blijven thuis.”

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid riep kerken en andere gebedshuizen eerder op om ondanks hun uitzonderingspositie toch de geldende coronamaatregelen op te volgen. Dit houdt in dat in alle openbare ruimtes maximaal dertig personen mogen samenkomen. Desondanks besloten enkele kerken de oproep dus naast zich neer te leggen.

Redactie/ANP