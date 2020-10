Met 600 man in de kerk: 'Coronavirus stoppen belangrijker dan vrijheid om godsdienst uit te dragen'

Terwijl het coronavirus zich voor de tweede keer razendsnel verspreidt in ons land, kwamen in Staphorst zondag 600 kerkgangers bijeen. Driekwart van de Nederlanders vindt het onbegrijpelijk dat de kerkgemeenschap niet zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen om minder bezoekers toe te staan, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland onder ruim 2300 deelnemers.

In een groot kerkgebouw volgden de honderden kerkgangers de wekelijkse dienst. De kerk is een uitzondering op de nieuwste coronaregels, want op de meeste andere plekken mogen sinds eind september maximaal 30 mensen samenkomen. Voor religieuze bijeenkomsten geldt dat aantal niet.

Kerk moet verantwoordelijkheid nemen

Het belijden van een godsdienst of levensovertuiging is namelijk een vrijheid die is opgenomen in de grondwet en dat kan niet zomaar beperkt worden. Of het nou wel of niet is toegestaan, maakt ruim driekwart van de Nederlanders niet zo veel uit. De kerk had zelf zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om minder mensen binnen te laten, vinden zij.

Een vijfde van de mensen (21 procent) is het daar niet mee eens. Zij zien kennelijk niet zo veel kwaad in de kerkelijke bijeenkomst. Het grote kerkgebouw waar zondag 600 mensen samen kwamen, kan normaal gesproken 2300 mensen huisvesten.

Coronavirus belangrijker

De deelnemers aan het onderzoek is ook gevraagd wat ze op dit moment belangrijker vinden: de vrijheid om je godsdienst of levensovertuiging te kunnen belijden, of de verspreiding van het coronavirus stoppen. De overgrote meerderheid van 90 procent hecht meer waarde aan de strijd tegen het virus dan aan de vrijheid om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan.

Slechts 8 procent van de mensen vindt het belangrijker dat gelovigen hun godsdienst kunnen uitdragen. Opvallend is dat vooral ouderen (50 jaar en ouder) de voorkeur geven aan de strijd tegen het coronavirus: 5 procent van hen kiest voor de godsdienstvrijheid.