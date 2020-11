De tweede coronagolf lijkt voorzichtig af te vlakken. Het aantal besmettingen daalt gestaag en ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen neemt langzaam af. Voor twee weken gelden er strengere coronamaatregelen, daarna gaan we weer terug naar de ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op maandag: 4.707

– Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op maandag: 2.317

– Aantal coronapatiënten op de intensive care op maandag: 600

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 8.044

Update 06:00 – ‘Werkende mantelzorger steeds vaker in de knel’

Bijna een op de drie mantelzorgers met een baan zit tegen een burn-out aan. Veel werkende mantelzorgers komen in de knel met hun zorgtaken door de coronacrisis. Dat meldt vakbond CNV, die onderzoeker Maurice de Hond 750 mantelzorgers naar hun mening en ervaringen heeft gevraagd. Dinsdag is het de Dag van de Mantelzorg.

“De coronacrisis plaatst mantelzorgers voor totaal nieuwe problematiek. Dagbestedingen die ineens gesloten zijn, belemmerende regels die zorgtaken bemoeilijken”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij spreekt van alarmerende cijfers. “Zorgwekkend. De werkende mantelzorgers is een onderbelichte groep die momenteel de ruggengraat van de samenleving vormt.”

Update 06:00 – Filmfestival Rotterdam spreidt 50e editie uit over meerdere delen

International Film Festival Rotterdam (IFFR) spreidt volgend jaar zijn 50e editie vanwege het coronavirus uit in meerdere delen. Het festival begint van 1 tot 7 februari met vertoningen die in het teken staan van de competitieprogramma’s en eindigt met een feestelijk programma in de week van 2 tot 6 juni. In de periode daar tussen zijn er allerlei activiteiten, zoals exposities en presentaties, die in het teken staan van IFFR.

Aanvankelijk stond de jubileumeditie gepland voor de periode van 27 januari tot en met 7 februari. Vorig jaar kwamen er 340.000 bezoekers af op het IFFR. Volgens festivaldirecteur Vanja Kaludjercic is het met de huidige coronamaatregelen voorlopig onmogelijk met grote groepen mensen samen film te kijken. “Met de nieuwe richting die we in 2021 kiezen, gaan we voorbij onze gebaande paden.”

Update 03:30 – Aantal nieuwe coronagevallen daalt flink, naar ongeveer 45.000

Het coronavirus lijkt op zijn retour. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer 45.000 mensen positief getest, aanzienlijk minder dan de week ervoor. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dan wordt ook bekend hoeveel sterfgevallen en ziekenhuisopnames in de afgelopen week zijn gemeld, en of het zogenoemde reproductiegetal is veranderd. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt.

Het RIVM meldde vorige week dinsdag dat het in zeven dagen tijd 64.087 meldingen van positieve coronatests had gekregen. De week ervoor waren 67.542 gevallen aan het licht gekomen. Het was de eerste daling in ongeveer twee maanden tijd.

In de zes dagen na de vorige weekupdate steeg het aantal positieve test met 38.945, gemiddeld bijna 6500 per dag. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4709 nieuwe gevallen gemeld, het laagste aantal sinds begin oktober. Minder dan twee weken geleden kwamen er meer dan 10.000 nieuwe gevallen per etmaal bij.

Update 03:30 – Kabinet overlegt over compensatie vuurwerkverbod

Het kabinet overlegt dinsdag nog over een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Maandag werd al duidelijk dat zo’n verbod er hoogstwaarschijnlijk komt, maar vooral de compensatie van de verkopers van vuurwerk, die hard worden getroffen door de maatregel, is nog onderwerp van gesprek.

Het zal zeker leiden tot faillissementen, zo stelde Marcel Teunissen, voorzitter van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) maandag al. In de vuurwerkbranche werken duizenden mensen, van wie een deel heel het jaar. Volgens BPN zijn er in Nederland tussen de 1400 en 1500 bedrijven die iets met vuurwerk doen, van een fietsenwinkel of tuincentrum tot een grote importeur. Vorig jaar hebben vuurwerkhandelaren voor een recordbedrag van 77 miljoen euro aan vuurwerk verkocht. De inkoop van het vuurwerk voor deze jaarwisseling is al gedaan en de folders zijn gedrukt.

De redenering achter een verbod is dat de hulpdiensten vanwege de coronacrisis al overbelast zijn, en zij de schade en gewonden die met elke jaarwisseling gepaard gaan als gevolg van vuurwerk er slecht bij kunnen hebben. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s drongen vorige week al aan op zo’n verbod, om de hulpdiensten te ontlasten. Ook de politie en een aantal partijen in de Tweede Kamer spraken zich er al voor uit.

Update 02:50 – Meeste thuiskantoren nog niet goed ingericht

Bijna de helft van de Nederlandse werknemers werkt sinds de coronacrisis deels of gedeeltelijk thuis. Maar dat doen ze vaak wel gebogen over keukentafels, wippend op eetkamerstoelen of onderuitgezakt op de bank. Slechts een op de drie heeft alle benodigdheden voor een goede thuiswerkplek, schrijft De Telegraaf.

Twee op de drie hebben een goed, verstelbaar bureau om aan te werken, 63 procent heeft een apart beeldscherm en 86 procent bezit een muis. Maar slechts 46 van de 100 mensen heeft thuis ook een goede, verstelbare stoel. Een schamele een op de drie thuiswerkers heeft het complete setje. Ook zeggen zes op de tien thuiswerkers niet regelmatig pauzes te nemen, wat toch belangrijk is als je de hele dag achter een beeldscherm zit.

Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden die TNO samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek onder ruim 10.000 werkende Nederlanders in de maanden juni en juli heeft afgenomen. TNO-hoofdonderzoeker Wendela Hooftman hoopt dat deze cijfers inmiddels zijn verbeterd. “In maart hadden velen het idee dat thuiswerken iets tijdelijks was en schaften ze nog geen duur nieuw bureau aan. Nu weten we dat het langer duurt.”

Update 02:18 – Wintersport op de helling, pistes niet voor kerst open

De wintersport dreigt dit seizoen in het water te vallen door de aanhoudende reisbeperkingen. Oostenrijk en Zwitserland openen op zijn vroegst pas met de kerst de pistes, als alle seinen ’op geel’ staan. Frankrijk en Italië zijn door de lockdowns voorlopig helemaal onzeker.

Dat blijkt uit een rondvraag van De Telegraaf in de reisindustrie in Nederland en in de Alpen. De skigebieden vrezen dat de hele kerstvakantie wegvalt. “Dat zou dramatisch zijn. We hopen op een snelle versoepeling aan drie kanten, de maatregelen in Oostenrijk zelf, het Nederlandse reisadvies moet van oranje naar geel gaan en de oproep van het Nederlandse kabinet om niet te reizen, willen we graag in december van tafel”, zegt manager Thiebout van den Bergh van het Oostenrijks toeristenbureau.

Volgens directeur Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging ziet het er niet goed uit: “Skiërs en boarders wachten af tot de wintersport weer mag, voordat ze hun sneeuwvakantie vastleggen. We hopen dat we vanaf medio december gas kunnen geven, maar ik durf nu geen enkele garantie te geven.”