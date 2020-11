De Jonge: forse daling ingezet, geen extra maatregelen in regio's

Het kabinet overweegt momenteel niet om in bepaalde regio’s strengere coronamaatregelen te treffen. Dat is gezien de dalende cijfers nu niet nodig, zei minister Hugo de Jonge dinsdag na overleg met het kabinet over de coronacrisis.

“Wat we zien is dat er een forse daling is ingezet”, aldus De Jonge. “Dat is belangrijk. Een daling in het aantal besmettingen, in het aantal ziekenhuisopnames. Een daling in alle regio’s.” De daling betekent volgens De Jonge ook dat “we heel voorzichtig naar december kijken, wat er vanaf welk moment mogelijk zou kunnen zijn. Daar nemen we volgende week een besluit over.”

Over wat voor soort versoepelingen er dan wordt nagedacht voor december, daar wilde hij niet op vooruit lopen. Wel kunnen musea, bibliotheken, theaters en bioscopen waarschijnlijk volgende week weer open, zegt de minister.

Stap voor stap

Gisteren werd al duidelijk dat het kabinet waarschijnlijk zou afzien van extra maatregelen in regio’s waar de afgelopen tijd meer besmettingen en ziekenhuisopnames waren dan in de rest van Nederland. Eerder dreigden premier Rutte en minister De Jonge nog met het invoeren van een avondklok en het sluiten van niet-essentiële winkels en middelbare scholen.

De Jonge temperde het optimisme over de cijfers wel. Het is nog moeilijk om ver vooruit te kijken, aldus de minister. “Stap voor stap. We moeten eerst zien hoe die daling doorzet. We moeten waakzaam zijn, volhouden.” Want hoewel het aantal besmettingen flink is gedaald de afgelopen dagen “is het aantal besmettingen nog steeds hoog”.