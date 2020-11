'Nederlanders vaker de hort op dan tijdens eerste coronagolf'

Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen gaan Nederlanders vaker de deur uit dan tijdens de eerste coronagolf. Zo is het aantal personen dat de voorbije weken tóch is gaan winkelen drie keer zo groot als tijdens de ‘intelligente lockdown’ in het voorjaar. Ook op de snelwegen is het iets drukker tijdens de huidige, gedeeltelijke lockdown en ook gaan mensen vaker naar school of werk dan tijdens de eerste virusuitbraak.

De herhaalde oproepen om de koopcentra te mijden, worden nu niet zo massaal opgevolgd als in maart en april, meldt de Stentor op basis van cijfers van onderzoeksbureau DAT.Mobility. Dat bracht op verzoek van de krant voor de vierde keer het reisgedrag in beeld van 8000 deelnemers aan het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). Hun reisgedrag wordt bijgehouden op basis van een app op de smartphone.

Zo ligt volgens dat onderzoek de drukte in het verkeer op ongeveer driekwart van het gebruikelijke niveau. In het voorjaar halveerde de verkeersdrukte nog na de eerste lockdown.

Terug naar normaal

Het aantal mensen dat de deur niet meer uitgaat is ook kleiner dan tijdens de eerste virusgolf. Destijds was het aantal thuisblijvers circa zestig tot tachtig procent hoger dan gebruikelijk. Na de gedeeltelijke lockdown van vorige maand nam het aantal thuisblijvers korte tijd toe tot veertig procent boven het gemiddelde, maar vorige week daalde dat percentage weer tot 15 tot 20 procent van de normale situatie.

Verder bleef het bezoek aan de supermarkten redelijk stabiel. Ook het sporten beweegt mee met de virusgolven en het aantal mensen dat naar de club of de sportschool gaat, is sinds de virusuitbraak afgenomen. Tijdens de eerste lockdown was het aantal reisbewegingen in verband met sport nog maar circa twintig procent, maar in september zat dat cijfer alweer op het gebruikelijke niveau. De gedeeltelijke lockdown heeft reizen in verband met sport de afgelopen weken bijna gehalveerd.

ANP