Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4695 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is zo goed als gelijk aan een dag eerder. Maandag wist het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4701 gevallen te melden. Het waren er aanvankelijk 4709, maar dat is dinsdag bijgesteld.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal wel flink met 98 doden. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zondagochtend en maandagochtend waren 40 sterfgevallen gemeld.

Reproductiegetal

Wat wel goed nieuws is, is dat het reproductiegetal onder 1 is gezakt, dat is voor het eerst sinds half juni. Dat betekent dat de verspreiding van het coronavirus steeds langzamer gaat. Het cijfer geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Het getal staat nu op 0,91. Dat betekent dat 100 besmette personen 91 anderen besmetten, die op hun beurt ongeveer 83 anderen aansteken. Zo gaat het virus steeds langzamer rond en kan de uitbraak doven. Het getal is een schatting, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat ervan uit dat het getal tussen 0,89 en 0,93 zit.

Vorige week stond het cijfer nog op 1,11.

Grootste brandhaarden zijn Utrecht en Rotterdam

De provincie Utrecht noteerde afgelopen etmaal de meeste positieve tests, 400. Rotterdam-Rijnmond telde 393 nieuwe gevallen en Haaglanden 388. Daarna volgen Midden- en West-Brabant, waar 350 besmettingen aan het licht kwamen, en Twente met 348 positief geteste personen. In de gemeente Amsterdam steeg het aantal besmettingen met 253.

Het aantal positieve tests is terug op het niveau van begin oktober. Vorige maand op 6 oktober waren er 4541 nieuwe coronagevallen, de dag erna steeg dat aantal naar 4985.

Wel flinke daling te zien in weekcijfers

In de afgelopen week zijn ruim 43.600 positieve coronatests geregistreerd. Het exacte cijfer komt later dinsdag in de wekelijkse update van het RIVM.

Het aantal nieuwe gevallen ligt aanzienlijk lager dan vorige week. Toen meldde het RIVM dat het in zeven dagen tijd 64.087 meldingen van positieve coronatests had gekregen. De week daarvoor registreerde het instituut een recordaantal van 67.542 nieuwe gevallen.

ANP/ Redactie