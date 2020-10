LIVEBLOG | Het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland

Het coronavirus is bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en ziekenhuizen zijn weer begonnen met het verspreiden van patiënten. Volg hier het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland van donderdag 1 oktober.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen woensdag: 3.294

– Aantal mensen dat sinds de coronacrisis positief getest is op virus: 120.845

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis: 701

– Aantal coronapatiënten dat sinds de coronacrisis opgenomen geweest in ziekenhuis: 12.664

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care: 150

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.406 in totaal

Update 05:00 – OMT-lid: coronadiscussie niet goed voor draagvlak

De coronamaatregelen worden in Nederland dusdanig bediscussieert, dat die daardoor minder goed worden nageleefd. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die zitting heeft in het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert, in het AD.

“Hier discussiëren we maar door”, zegt Voss over het Nederlandse maatschappelijke coronadebat. “Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt kapot kunnen praten. We moeten stoppen met twijfel zaaien.”

Voss, die geboren werd in Duitsland, wordt in het interview gevraagd naar zijn kijk op de verschillen tussen de Duitse en Nederlandse coronacijfers. In zijn geboorteland zijn er sinds de recente heropleving van het virus vergeleken met Nederland relatief minder besmettingen en doden.

Lees ook: Premier Rutte: mondkapje in alle publieke ruimtes vanaf nu dringend advies

In Duitsland zijn burgers volgens de hoogleraar gezagsgetrouwer en volgen zij daardoor de coronaregels beter op, maar wordt ook het debat op minder extreme wijze gevoerd, aldus Voss. Hij merkt op dat Nederland vele opiniemakers kent, die volgens hem gemakkelijk in talkshows en de media belanden. Hetzelfde geldt voor het Red Team, stelt Voss, een onafhankelijke expertgroep gericht op preventie en bestrijding van het virus.

Update 03:30 – Zorgwerkgevers kunnen coronabonus aanvragen voor personeel

Werkgevers in de zorg kunnen vanaf donderdag een door de overheid aangeboden bonus aanvragen voor personeel dat een extraatje verdient vanwege de inzet in de coronacrisis. Het gaat om een bedrag van 1000 euro netto. De bonusregeling geldt voor alle medewerkers in de zorg, zoals verpleegkundigen en schoonmakers, die tussen 1 maart en 1 september een uitzonderlijke prestatie hebben moeten leveren.

De zorgmedewerkers die in aanmerking komen moeten zich hebben ingezet voor patiënten met corona. Bijvoorbeeld door te verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden. Ook zorgprofessionals die hebben bijgedragen aan de strijd tegen de ziekte komen in aanmerking. Daarbij gaat het om mensen die bijvoorbeeld extra uren hebben gedraaid, collega’s moesten vervangen of preventieve taken hebben uitgevoerd om het risico op verspreiding te verkleinen.

Werkgevers kunnen de bonus aanvragen tot en met 29 oktober.