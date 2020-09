Voor heel Nederland geldt vanaf nu een dringend advies om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. Dat zei premier Mark Rutte in debat met de Tweede Kamer. Veel partijen hadden om een landelijke richtlijn gevraagd. Het kabinet moet de precieze regeling nog uitwerken.

Een advies om zo’n mond-neuskapje te dragen, roept nog wel veel vragen op, benadrukte Rutte. Bijvoorbeeld op stations, waar een advies geldt, terwijl het eenmaal in de trein om een verplichting gaat. Vrijdagavond om 18.00 uur zal het kabinet meer details kunnen geven over deze vragen, zegt Rutte.

De premier wil ook dat winkeliers de mogelijkheid krijgen om mensen die geen masker dragen, te weren. “Winkeleigenaren willen wij niet verantwoordelijk maken voor de handhaving, helemaal niet. We willen ze wel de gelegenheid geven om te zeggen: ik wil dat je zo’n ding om doet, anders kom je niet binnen.”

Lees ook: Meerderheid Tweede Kamer wil landelijk mondkapjes

Publieke ruimtes

Volgens Rutte geldt het advies een mondkapje te dragen eigenlijk “overal waar je de hemel niet ziet”. De premier noemt winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations. Bij de kapper, schoonheidsspecialist en andere contactberoepen moet zowel de dienstverlener als de klant een mond-neuskapje dragen.

Hoewel het in principe geldt voor restaurants, cafés, theaters en concertzalen, hoeft het mondkapje niet gedragen te worden als iemand zit, omdat een stoel of kruk dan op 1,5 meter afstand gezet kan worden. Ook voor middelbare scholen komt er een uitzondering. “Want daar geldt al dat de leraar 1,5 meter afstand moet houden van de leerlingen.”

Lees ook: In deze winkels hoef je wel/geen mondkapje te dragen

Draagplicht buitenland

In veel andere landen geldt een draagplicht vanaf een bepaalde leeftijd. Rutte houdt vol dat hij geen plicht wil, waar sommige oppositiepartijen wel om hadden gevraagd. Het blijft een dringend advies, maar geldt vanaf nu landelijk. In het openbaar vervoer en op luchthavens is al langer wél een verplichting van kracht, omdat het daar niet altijd mogelijk is 1,5 meter afstand te houden.

Nederland was lange tijd terughoudend met het gebruik van mondkapjes. De deskundigen die het kabinet adviseren zijn verdeeld over het nut ervan, maar breed gebruik van mondkapjes kan wel wat bijdragen, stelt het team van experts.

ANP