Vanaf vandaag weer bezoek mogelijk in verpleeghuizen: dit mag wel en niet

Met ingang van maandag mogen verpleeghuizen weer beperkt bezoek toelaten. Voorwaarde is wel dat op de desbetreffende afdeling geen corona heerst. Er wordt maximaal één vaste bezoeker per bewoner toegestaan.

Nog niet alle verpleeghuizen gaan meteen open, alleen de tehuizen die er al klaar voor zijn. De organisaties krijgen tot uiterlijk 15 juni de tijd om aan alle randvoorwaarden te voldoen, zoals hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting.

Vanaf 15 juli álle verpleeghuizen

Vanaf half juni moet het in elk verpleeghuis mogelijk zijn om één bezoeker per bewoner op bezoek te laten komen. Het is de bedoeling dat de bezoekregeling na 15 juli verder wordt verruimd.

Uiteraard moeten bezoekers vrij zijn van klachten die kunnen wijzen op een besmetting met Covid-19. Het is daarnaast niet mogelijk voor familie om een bewoner van een verpleeghuis mee te nemen naar huis, voor bijvoorbeeld een verjaardag.

Dit mag wél

Wat volgens branchevereniging Actiz wel mag: het meebrengen van post of cadeaus naar het bezoek in het verpleeghuis. Huisdieren meebrengen is dan weer niet toegestaan.

Bij mensen die in de stervensfase zijn, kunnen meerdere familieleden of naasten afscheid komen nemen als er een aparte ruimte is, afgeschermd van de rest van het pand. Als het gaat om een bewoner die het coronavirus heeft, zijn daarvoor aanvullende regels.

Vanaf vandaag mogen bewoners van een verpleeghuis ook weer een wandeling buiten de deur maken. Daarbij gelden dan wel de richtlijnen van het RIVM: zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houden en drukke plekken vermijden.

‘Verschrikkelijk veel pijn’

Verpleeghuizen gingen in maart op slot voor bezoek om de opmars van het coronavirus daar te stuiten. Die maatregel viel bewoners en hun naasten erg zwaar. Hart van Nederland sprak de afgelopen maanden veel mensen voor wie de bezoekersstop een drama was.

Wil van Buren (82) was zo wanhopig, dat ze dagenlang voor het verpleeghuis van haar man 83-jarige echtgenoot Nico zat. De maat was voor haar vol. Ze wilde haar man zien, nu hij haar nog herkent. “Het doet verschrikkelijk veel pijn dat we elkaar niet kunnen zien nu hij in de laatste fase van zijn leven zit”, vertelde ze.

Om familie in een verpleeghuis tóch te kunnen zien en een hart onder de riem te steken in de coronatijd, werden mensen de afgelopen maanden creatief. Bij Hart van Nederland kwamen tientallen, zo niet honderden mooie initiatieven binnen. Zo verrasten de kleinkinderen van oma Trien (92) haar met bloemen en een spandoek, op afstand natuurlijk.

Bezoek maandenlang verboden

Omdat het coronavirus ook in de verpleeghuizen wat beteugeld lijkt, mochten 26 verpleeghuizen afgelopen weken bij wijze van proef weer één vaste bezoeker per bewoner toelaten. Vanaf maandag volgen de andere instellingen, zodat 15 juni overal weer visite is toegestaan.

Bewoners van verpleeghuizen mogen hoogstwaarschijnlijk vanaf 15 juli meer dan één bezoeker ontvangen. Dat zei minister De Jonge van Volksgezondheid vorige week in een debat over de coronaversoepelingen.

ANP/Redactie