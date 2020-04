Joop wil zijn stervende moeder zien, maar dat mag niet van het verpleeghuis

De moeder van Joop van Golstein heeft niet lang meer te leven en daarom wil hij haar graag bezoeken in het verpleeghuis. Maar ondanks de uitzondering voor stervende ouderen mag hij niet op bezoek komen. “Ik wil met haar praten nu het nog kan.”

Joops moeder Dini (74) woont in het Erasmushuis in het Noord-Hollandse Zaandam en wordt daar verpleegd. Ze heeft longziekte COPD en kreeg kort geleden te horen dat ze stervende is. “We kregen een verklaring van de arts in het verpleeghuis dat ze binnen twee weken terminaal wordt”, vertelt Joop aan Hart van Nederland.

Vanwege de coronacrisis zijn alle verpleeghuizen dicht voor bezoekers, maar voor ouderen die niet lang meer te leven hebben wordt een uitzondering gemaakt. Ook voor Dini’s familie werd daarom een bezoekregeling opgesteld. “We zouden elke dag een half uur bij haar langs mogen komen”, aldus Joop. “Wel moesten we beschermende middelen gebruiken.”

‘Onder balkon kan niet’

Toch is het nog niet van een bezoek gekomen, terwijl de tijd begint te dringen. “Niet veel later kregen we een nieuw bericht van de arts”, legt Dini’s zoon uit. “De bezoekregeling was van tafel omdat mijn moeder nog niet bedlegerig is en nog zelfstandig eet.”

Joop kan er niet bij dat hij in de laatste weken van haar leven niet bij zijn moeder kan zijn. “Ze heeft een balkonnetje waar ik eventueel onder zou kunnen staan zwaaien”, maar dat haalt volgens hem niet veel uit. “Door de COPD kan ik haar amper verstaan.”

Klacht ingediend

Het liefst wil hij daarom nu bij Dini zijn, “voordat ze straks wegkwijnt in bed en ik niet meer een gesprek met haar kan voeren.” Joop heeft inmiddels een klacht ingediend bij het verpleeghuis. “Volgens de noodverordening zouden ze me namelijk wel toe moeten laten.”

Een woordvoerder van zorgkoepel Evean, waar het Erasmushuis in Zaandam onder valt, laat in een reactie aan Hart van Nederland weten nog niet inhoudelijk op de zaak in te kunnen gaan. Wel benadrukt de woordvoerder dat er op hun locaties “veel mogelijk” is in dit soort gevallen. “Het is natuurlijk intens verdrietig, zeker in deze periode.”