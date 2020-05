Wil (82) zit buiten voor het verpleeghuis tot ze haar man weer mag bezoeken

Wil van Buren (82) zit vrijdag voor de derde dag op rij buiten op een stoel voor de deur van verpleeghuis Kanidas in Best. Hier woont haar 83-jarige dementerende man Nico, die ze al zeven weken lang niet mag bezoeken.

In het begin had ze nog begrip voor de maatregelen, maar nu het twee maanden duurt en er rijen staan voor winkels die weer opengaan, is voor haar de maat vol. Ze wil haar man zien, nu hij haar nog herkent. “Het doet verschrikkelijk veel pijn dat we elkaar niet kunnen zien nu hij in de laatste fase van zijn leven zit.”

Onmenselijk

Met haar eenvrouwsactie hoopt mevrouw van Buren een spoedige bezoekregeling af te dwingen. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alle anderen die in een soortgelijke situatie zitten. “Het is onmenselijk”, vindt ze.

Deskundigen vinden het voor een versoepeling van de bezoekregeling in verpleeghuizen echter nog te vroeg. Bezoek aan verpleeghuizen is al weken verboden, om te voorkomen dat kwetsbare bewoners besmet raken met het coronavirus. Het kabinet besloot vorige week nog die maatregel te verlengen.

Naam al vergeten

Wil en Nico zijn al zestig jaar getrouwd. Anderhalf jaar geleden ging het thuis niet meer en werd Nico opgenomen in het verpleeghuis. Vijf keer per week bezocht Wil van Buren haar man. Nu gaat ze iedere dag vijf minuten langs om hem door het raam even te kunnen zien. Ze ziet haar man achteruit gaan. “Ik denk dat hij nog weet wie ik ben. Maar mijn naam weet hij niet meer.”

Katinka van Boxtel, bestuurder van Archipel Zorgroep, de organisatie waar het verpleeghuis onder valt, heeft respect voor de actie van mevrouw van Buren maar geeft aan dat ze niet anders kunnen dan de landelijke maatregelen handhaven. “We vinden het een duivels dilemma; aan de ene kant hopen we dat menselijk contact zo snel mogelijk weer mogelijk is, maar aan de andere kant willen we het coronavirus natuurlijk buiten de deur houden.”

Toestaan bezoek

Er gloort wel een beetje licht aan de horizon. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei deze week dat hij vanaf 11 mei in een klein aantal verpleeghuizen een proef wil starten met het toestaan van bezoek. Dat moeten dan wel verpleeghuizen zijn waar geen corona heerst. Het voorstel hiervoor wordt maandag voorgelegd aan het Outbreak Management Team.

Mevrouw van Buren weet nog niet hoe lang ze nog blijft zitten. Gelukkig krijgt ze veel steun van mensen uit de buurt. Er kwam zelfs iemand uit Tilburg langsgereden om haar een bloemetje te brengen en een hart onder de riem te steken. “Prachtig, ik word er emotioneel van”, zegt Wil.