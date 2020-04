Jeannette (51) heeft dementie en kan haar gezin niet zien: 'Ze heeft fysiek contact nodig'

Jeannette is 51 en heeft dementie en spreekt nog maar één woord: ‘deze’. Ze woont in een verzorgingshuis en door de coronamaatregelen is ze al zes weken niet samen geweest met haar gezin. Terwijl het aanraken en bij mensen zijn júist is wat Jeannette nodig heeft.

Fysiek contact heeft plaatsgemaakt voor twee keer per week videobellen. Haar ex-man Sjouke en 13-jarige dochter Joy hopen dat minister Hugo de Jonge de regels voor mensen in hun situatie wil versoepelen. “Ze lacht alleen nog, maar hoe het echt met haar gaat weten we niet. Dat houdt me wel bezig”, vertelt Sjouke.

Agressieve vorm van dementie

Rond haar veertigste begon Jeannette vreemd gedrag te vertonen. Jaren later kwam pas de diagnose: Frontotemporale Dementie (FTD). Een agressieve vorm van dementie die vaak jonge mensen treft.

Jeannette is een van de ongeveer 5500 mensen in Nederland die lijden aan FTD. Een vorm die vaak voorkomt op jongere leeftijd. Kenmerkend voor deze vorm zijn veranderingen in het gedrag en het aantasten van taal en spraak.

Fysieke contact nodig

Volgens Sjouke was deze ziekte en het opgesloten worden in een verzorgingshuis een van de ergste dingen die Jeannette kon overkomen. “Maar het nu nog verder opgesloten worden, het vastzitten tussen vier muren, is nog veel erger.” Dochter Joy onderschrijft dat. “Zij heeft dat fysieke contact met ons echt nodig.”

De angst die leeft bij Sjouke is vooral dat de FTD nog sneller erger wordt. “Dat ze sneller achteruit gaat dan nodig en ons echt kwijtraakt, daar ben ik bang voor.”